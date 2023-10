Por un boleto a la Copa América: México tendrá duelo crucial contra Honduras en la próxima fecha FIFA

México obtuvo dos buenos resultados en la fecha FIFA más reciente: una victoria contra Ghana y un empate contra Alemania, pero antes de que termine el año deberá enfrentar sus compromisos más importantes de la segunda mitad del año, cuando disputen un boleto para la Copa América 2024 contra Honduras.

Y es que en la siguiente fecha FIFA, en noviembre, el Tri disputará los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, torneo clasificatorio para la Copa América 2024 y, en caso de pasar a semifinales, tendrían su boleto directo para el torneo continental que esta vez incluirá a selecciones de Conmebol y Concacaf.

Los partidos se disputarán a ida y vuelta, siendo el primero en Honduras el 16 de noviembre y el de regreso en México el 20 de noviembre. El ganador obtendrá uno de los cuatro boletos que otorga la confederación, mientras que el perdedor jugará un repechaje contra otro de los equipos derrotados en los cuartos de final.

“El objetivo ahora es enfrentar a Honduras, jugar con la misma intensidad y convicción, y asegurar el pase a la Copa América. Esto ya quedó atrás, ahora debemos concentrarnos en esos juegos”, explico Guillermo Ochoa, guardameta del equipo azteca después del juego amistoso contra Alemania.

Check the match dates here https://t.co/LMKR2Fd1v2 👈🏼 — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) October 18, 2023

Las llaves de cuartos de final del torneo la complementan los siguientes partidos: Trinidad y Tobago vs. Estados Unidos, Panamá vs. Costa Rica y Canadá vs. Jamaica.

