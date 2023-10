Muere la actriz Alejandra Villafañe a los 34 años tras batallar contra un cáncer de mama y ovario

La actriz y modelo colombiana Alejandra Villafañe falleció a los 34 años, después de luchar por meses contra un cáncer en ambas mamas y el ovario derecho. La noticia ha causado conmoción en las redes sociales, donde seguidores y famosos le han dedicado emotivas palabras de despedida.

En febrero de este año compartió un post en Instagram para comunicar a sus seguidores el diagnóstico que había recibido y desde entonces fue compartiendo parte de su batalla contra la enfermedad.

“Un día me dijeron que tenía un milagro en el seno, un milagro en el otro y un milagro muy grande en el ovario derecho. (Sí, prefiero llamarlos milagros, maestros o unos amigos no tan bien recibidos). El mismo día decidí tomarme estas fotos, motivada por el miedo a la cirugía y por las marcas que podrían dejar, pero rápidamente decidí, no algo más importante pero tal vez sí menos ‘superficial’; volver ahí y a muchos momentos donde mi niña necesitó ser abrazada. Abracé a mi niña una y otra vez, siendo yo más fuerte, más consciente”, dijo en aquel momento Alejandra.

En julio fue sometida a una segunda cirugía que ella misma aseguró que: “La cirugía se complicó un poco y por ende el post no ha sido tan fácil, aun así, fue una cirugía exitosa, al parecer se pudo sacar todo, mi oncólogo es un teso”.

En esa publicación agradeció a quienes estuvieron alpendiente de ella. “Gracias infinitas por sus oraciones y mensajes llenos de amor, estoy segura de que toda esa energía bonita me ha dado toda la fuerza que he necesitado. Esto ha estado muy hp (no me disculpo por la palabra, igual la verdad es que siempre me han gustado las palabrotas y esta vez es necesaria mil veces para lo que llaman la catarsis), pero también muy bonito, lleno de aprendizajes, muchísimos aprendizajes, la vida”.

Asimismo, compartió con positivismo su primera sesión de quimioterapia, mostrando siempre valentía y fuerza en el proceso que estaba enfrentando.

Alejandra se despidió de su melena

Hace un par de semanas la actriz de ‘Perfil Falso’ publicó un emotivo clip en el que su pareja, el actor Raúl Ocampo, le rapaba el cabello y después ella se lo hizo a él, quien se cortó el cabello en muestra de amor y apoyo a la actriz.

Ocampo durante el fin de semana publicó una serie de fotos para despedirla tras haberla acompañado durante su lucha contra la agresiva enfermedad.

