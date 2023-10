Aylín Mujica y Laura Zapata liman asperezas tras tremendo encontronazo en “Secreto de Villanas”

Luego de una tensa segunda temporada del reality “Secreto de Villanas”, las estrellas Laura Zapata y Aylín Mujica se vieron las caras en la más reciente transmisión de “La Mesa Caliente” y finalmente decidieron poner punto final a su enemistad.

En una sorpresiva entrevista remota, la villana de melodramas como “La Gata” y “Cuidado con el Ángel” habló sin filtros y de una vez por todas deja claro lo que pasó con la conductora durante su paso por el reality.

“Lo que las personas piensen de mí la verdad no me interesa. Tengo una fuerte personalidad y por eso soy una villana original”, dijo la famosa al ser cuestionada sobre su fuerte personalidad, comentario que fue seguido por unas tiernas palabras de Aylín Mujica.

“Cuando te vi sí me asusté y dije: ‘Esto va a ser terrible’, pero generalmente juzgamos sin conocer a las personas (…) Y luego de que pasé varios días contigo me di cuenta de que eres una gran mujer y te agradezco que me hayas abierto el corazón y he conocido más de ti“, dijo la cubana.

Asimismo, la ex participante de “La Casa de los Famosos” acompañó sus palabras con una invitación a seguir conociéndose por medio de una charla en el café o en el propio foro de “La Mesa Caliente”.

Por su parte, Laura Zapata agradeció el gesto de Mujica diciendo: “Gracias, Aylín. Que bueno, las personas tenemos que reconocer que a veces hablamos a lo loco o de lo que vemos de acuerdo con nuestro escenario de conciencia. Cuando nosotros decimos: ‘Esta persona es así’, probablemente no es, es lo que captamos de acuerdo a lo que somos nosotros”, indicó.

“En vivo, Laura Zapata y Aylín Mujica liman asperezas, luego de su encontronazo durante la grabación de ‘Secretos de Villanas 2’ 🤯, en donde ambas discutieron por declaraciones del pasado”, se dijo en el perfil oficial de Instagram del programa, donde se retomó la interacción de las famosas.

Así reaccionó el público a la interacción de Laura Zapata y Aylin Mujica

No pasó mucho tiempo antes de que el encuentro de las actrices se viralizara en redes sociales y que los propios internautas se pronunciaran al respecto. Y si bien algunos tomaron partido por Zapata o Mujica respectivamente, hubo quienes aplaudieron su madurez para limar las asperezas.

“Laura es una señorona, me encanta su inteligencia y forma de contestar, por algo es la villana de villanas”, “Indiscutible mente una primera actriz, líder, auténtica, una señora con clase y educación, que le llama a las cosas por su nombre” y “Creo que la interacción entre @aylinmujic y Laura Zapata sera ese toque de humor negro que programas como Secretos de Villanas necesitan”, son algunos de los mensajes que se leen bajo el post.

