Aylín Mujica abandona el set de “La Mesa Caliente” en plena transmisión tras mensaje de Rey Grupero | VIDEO

El programa de Telemundo, “La Mesa Caliente“, nunca falla en dar de qué hablar gracias a los debates que se generan en torno a los temas del momento en el mundo del entretenimiento; esto da pie a que en ocasiones sus conductoras se enfrasquen en acalorados desacuerdos. Tal fue el caso de la más reciente transmisión del show, en la que Aylín Mujica decidió abandonar el set. ¿Qué desató la molestia de la cubana? Aquí te lo contamos.

Lo que comenzó como un programa más para la actriz, terminó como un incómodo momento capturado por las cámaras. Y es que en medio de la transmisión se anunció que una de las conductoras había recibido un mensaje especial.

Se trató de nada más y nada menos que Rey Grupero, ex integrante de La Casa de los Famosos 3: “Vámonos chicas con un mensaje que le mandaron a una de ustedes”, anunció la conductora Verónica Bastos.

Dentro del mensaje, el influencer aseguró que su cariño por la cubana se mantiene intacto y hasta aprovechó para volver a pedirle “una oportunidad de hacerla feliz”.

“La verdad es que Aylín Mujica siempre te voy a amar, la mejor mujer que he tenido en mi vida. Es un mujerón. Es como manejar un Lamborghini y de repente que te regreses en metro, así me sentí. Llegué en Lamborghini y ya estás en metro. Es celestial, un contacto con Aylín Mujica y es de otro nivel, se me hace que es acá de otro planeta. Dame otra oportunidad Mujica, no seas mala onda“, dijo Rey Grupero en su mensaje.

Aylín Mujica reacciona al mensaje de Rey Grupero y abandona el set

La reacción de la histrionisa no se hizo esperar y aunque se mostró agradecida por los halagos de la estrella de reality, su tono delató molestia: “Bueno, la verdad que me hace sentir muy bien que digan eso de mí, pero qué mal que a la otra la puso como un metro, creo que cuando vas a hablar de mujeres hablas de todas las mujeres de una manera bonita”, expresó segundos antes de abandonar el set de grabación.

“Voy al baño, ahorita regreso”, agregó ante la mirada atónita de sus compañeras. Ante esto, Giselle Blondet, Myrka Dellanos y Verónica Bastos intentaron convencerla de no salir, sin éxito. “No quiero hablar”, indicó Aylín.

