Aylín Mujica se muestra paseando por la playa y luciendo su imponente físico en bikini

Aylín Mujica tiene más de un millón de seguidores en Instagram, y ahora decidió complacerlos con una fotografía en la que aparece bajo los intensos rayos del sol, usando un bikini que resaltó al máximo su tonificado cuerpo. Ella escribió junto a su post un mensaje positivo: “Sólo existen dos días en el año que no puedes hacer nada, uno se llama ayer y mañana, por lo tanto HOY ES EL DÍA IDEAL PARA AMAR, CRECER, HACER Y PRINCIPALMENTE VIVIR”. 🦋

Con ese mismo sexy atuendo la bella actriz y bailarina cubana apareció en un video paseando por la playa, luciendo su figura y a la vez despidiéndose del verano. Posteriormente salió a ejercitarse en la calle, usando un ajustado enterizo negro. View this post on Instagram A post shared by Aylin Mujica (@aylinmujic) View this post on Instagram A post shared by Aylin Mujica (@aylinmujic)

Aylín acude al gimnasio varios días a la semana, y las rutinas que hace son muy completas. Varios clips la muestran usando las mancuernas para fortalecer su tren superior, sin olvidar las pesas rusas; en cuanto los aparatos para el cardio, sus favoritos son la bicicleta fija y la elíptica. View this post on Instagram A post shared by Aylin Mujica (@aylinmujic)

