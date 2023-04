En ropa interior color nude Aylín Mujica luce su figura antes de broncearse

Cada semana Aylín Mujica se somete a diversos tratamientos de belleza para lucir espectacular, y ahora sus fans quedaron gratamente complacidos con un video que ella compartió en sus historias de Instagram en el que aparece a punto de iniciar sesión en la cámara de bronceado, en topless y usando una tanga nude.

Muy entusiasmada la bella actriz y bailarina cubana salió a la playa a presumir los resultados, usando un bikini estampado y dejándose ver mientras paseaba junto al mar. Hasta ese lugar es uno de sus favoritos para realizar sus rutinas de ejercicios, pues le gusta entrenar tanto en el gimnasio como al aire libre.

Aylín es muy puntual al acudir a las galas del reality show “La casa de los famosos”, en las que impacta con sus vistosos outfits. Hace unos días causó sensación al modelar un minivestido con brillos y aberturas laterales, compartiendo en Instagram un video que la presenta en cámara lenta y que complementó con el mensaje: “Aléjate de las conversaciones que involucren odio y chismes”. View this post on Instagram A post shared by Aylin Mac Williams (@aylinmujic)

