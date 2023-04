Aylín Mujica confiesa que tiene una relación sin etiquetas con Rey Grupero

El corazón de Aylín Mujica se dividió en “La Casa de los Famosos 3”, entre Rey Grupero y Arturo Carmona, pero fue solo uno de ellos quien se ganó con arduo trabajo a la famosa.

Fue en una entrevista con el programa “De Primera Mano”, donde la cubana aclaró que no quiere poner títulos a su relación con Alberto Ordáz, porque estaba disfrutando la compañía y el humor de esta etapa junto al influencer.

“Es un hombre que robó mi corazón, nos estamos disfrutando, estoy tratando de protegerme, no quiero poner etiquetas, él me cuida, me hace bien, pero ya ponerle un título es apresurado, no nos separamos, pero me da miedo ponerle etiqueta”, explicó.

Además, Aylín Mujica aclaró que no hay ningún problema con su mejor amiga Cynthia Klitbo, ex de Rey Grupero, debido a que es un mujer que es inteligente y se quieren mucho.

“Cynthia es mi hermana, me dijo que me iba a proteger y es verdad; el otro día hablamos y estamos por vernos, es una mujer civilizada y me quiere mucho, la verdad es que no hay ningún problema”, añadió.

Rey Grupero conquista a Aylín Mujica

Si bien Aylín Mujica en un principio demostró que estaba realmente interesada en Arturo Carmona, la cubana finalmente le dio la oportunidad a Rey Grupero, tras varias negativas.

Durante una velada llena de amigos, la famosa se sorprendió cuando le llegó un plato con velas donde Rey Grupero le preguntaba si quería ser su novia, escrito en chocolate, entonces finalmente el influencer obtuvo el “sí”.

