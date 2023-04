Aylín Mujica y exparticipantes de “La Casa de los Famosos” cuentan experiencia del accidente en globo en Teotihuacán

Este sábado 1 de abril, ocurrió un terrible accidente en un globo aerostático en Teotihuacán, México y conmocionó al país porque murieron los señores José Edgar Nolasco y Viridiana Becerril, quienes viajaron con su hija menor de edad, siendo ella una de las sobrevivientes al accidente junto al piloto. Curiosamente, Aylín Mujica, Paola Villalobos y Samira, exparticipantes de “La Casa de los Famosos” fueron testigas del lamentable hecho.

La actriz y las influencers usaron sus redes sociales para presumir de la maravillosa vista que tenían desde el globo aerostático hacia la pirámide del Sol en Teotihuacán, pero también vieron cómo se incendió.

Aylín Mujica transmitió en vivo para sus dar a conocer que iba a viajar en el aire, sin imaginarse que presentaría la tragedia más tarde.

Exparticipantes de “La Casa de los Famosos” sintieron impotencia

Por su parte, Paola Villalobos publicó casi inmediatamente un clip donde grita y lamenta lo que estaba sucediendo, pues se puede ver la canastilla del globo en llamas en el aire. Poco después, en Twitter informó que ella y sus amigas se encontraban bien.

Las exparticipantes de “La Casa de los Famosos” pudieron ver lo que pasó porque aterrizaron unos minutos antes del accidente.

“Es una tragedia lo que acabamos de vivir, lo único que tengo que decir es, pronta resignación para la familia fallecida y gracias a Dios por acompañarnos”, escribió Paola junto al clip en el que se puede ver el globo en incendiándose.

“Acabamos de vivir un suceso muy fuerte y puedo decirles que gracias a Dios y a la Virgen que nos acompañaba no nos paso nada, nos tocó ver una experiencia muy dura, una persona se quemó en el globo aerostático, teníamos nosotros yo creo cinco minutos de haber aterrizado, de tener los pies en la tierra, entonces es pura impotencia de no saber que hacer”, añadió la famosa. View this post on Instagram A post shared by 𝗣𝗔𝗢𝗟𝗔 𝗩𝗜𝗟𝗟𝗔𝗟𝗢𝗕𝗢𝗦 (@paovillalobosoficial)

Te puede interesar:

–Rey Grupero dijo a Aylin Mujica: “Ella es el amor de mi visa”, en presencia de amigos de LCDLF

–En ajustado enterizo plateado Aylín Mujica se muestra haciendo una rutina en el gimnasio

–Aylín Mujica confiesa que Arturo Carmona sí le rompió el corazón: “Me seducía y me la creí”