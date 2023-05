En traje de baño negro y botas Aylín Mujica presume al máximo su bronceado

Aylín Mujica ha dado una sorpresa a sus seguidores en Instagram al publicar una fotografía tomada por Uriel Santana en la que explota su faceta de modelo. Ella optó por usar un traje de baño negro y botas vaqueras, demostrando de nuevo que a sus 48 años tiene una figura espectacular. View this post on Instagram A post shared by Aylin Mac Williams (@aylinmujic)

La bella actriz y bailarina cubana logra ese perfecto bronceado acudiendo varias veces a un spa, en el que ingresa a una cabina especial. Ella misma compartió en sus historias de esa red social un video que la muestra en una de las sesiones, usando tan sólo una tanga de color nude. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Aylín actualmente funge como conductora en el programa de televisión “La mesa caliente”, pero en sus ratos libres le encanta relajarse en la playa, tal y como lo dejó ver en un clip en el que aparece caminando junto al mar y usando un minibikini estampado que resaltó su tonificado cuerpo. View this post on Instagram A post shared by Aylin Mac Williams (@aylinmujic)

