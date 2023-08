En bikini negro, Aylín Mujica presume su imponente físico posando en la playa

Cada semana Aylín Mujica complace a sus seguidores en Instagram con espectaculares fotografías, y en esta ocasión modeló en la playa, muy cerca de un faro. Ella lució su tonificado cuerpo al usar un bikini negro y escribió junto a la imagen el mensaje: “Feliz inicio de semana. La vida es bella y tengo tiempo”. View this post on Instagram A post shared by Aylin Mujica (@aylinmujic)

La actriz y bailarina cubana funge como conductora en el programa de televisión “La mesa caliente”, pero no deja de acudir diariamente al gimnasio para mantenerse en forma. En un video que compartió ella aparece usando un ajustado enterizo gris y realizando una rutina muy completa con pesas, dedicando también unos minutos para ejercitarse en la elíptica y la bicicleta fija. View this post on Instagram A post shared by Aylin Mujica (@aylinmujic)

Este otoño se estrenará la segunda temporada del reality show “Secretos de villanas”, en el que Aylín participa. Ella posó para una foto con las otras famosas que conforman el elenco (Cynthia Klitbo, Gabriela Spanic, Geraldine Bazán y Sarah Mintz), y escribió el mensaje: “No se imaginan la sorpresa que les tenemos preparada”. View this post on Instagram A post shared by Aylin Mujica (@aylinmujic)

Sigue leyendo: