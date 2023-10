Muertes por atropellamiento de autos van en aumento

El domingo 15 de octubre alrededor de las 10 de la noche, cuando Sergio Díaz caminaba de regreso a su casa en Santa Ana, fue atropellado al intentar cruzar la calle, mientras que el conductor que lo embistió con su auto, escapó del lugar.

A causa de las heridas sufridas, Sergio murió en el lugar donde fue embestido, en el cruce de la avenida Warner y Brookhollow Drive. Tenía apenas 32 años.

Las autoridades consideraron que la velocidad del vehículo que lo golpeó fue un factor en el incidente.

“Venía del trabajo caminando. A veces sus amigos y compañeros de trabajo le daban raite a la casa. Tenía cerca de una semana que nuestro carro presentaba problemas técnicos con la batería y no encendía”, dijo Kimberly Noceloti en el sitio web de GoFundMe donde llevan a cabo una campaña para recaudar fondos para los inesperados gastos funerarios de Sergio.

Si puedes ayudarlos, visita la página: Sergio Díaz.

Los atropellamientos son cosa de todos los días en ciudades como Los Ángeles.

Según la organización Street are for Everyone-SAFE (Las calles son para todos) el promedio entre 2018 y 2022, peatones y ciclistas son atropellados en un promedio de 2.9 por cada 100,000 individuos.

Una tasa significativamente más alta que el promedio nacional de 2.2 per cápita.

Damian Kevitt, director ejecutivo de SAFE, escribió en su artículo Dying on the streets of LA: 2022 traffic fatalities, why and what needs to change publicado en el sitio SAFE, se registraron 312 muertes de tráfico en el 22, rompiendo la marca de 300 por primera vez en más de 20 años, el más alto registro con el que se cuenta. Un aumento de 29% con relación al 2020.

En particular en el 2022, tuvimos 159 muertes de peatones; en el 2021, 132; y en el 2020, 132.

Un dato relevante dado a conocer por SAFE es que las personas sin hogar, están mucho más expuestos a morir por atropellamiento.

Entre 2018 y 2022, 116.6 personas sin hogar murieron por violencia de tráfico cada año.

¿Qué hay detrás de estos números?

Kevitt expone que la respuesta contundente es la velocidad.

“El exceso de velocidad es el principal factor en el 34.8% de las colisiones en Los Ángeles, lo que provoca algún grado de lesiones o muertes”.

Según el Sistema de Mapeo de Lesiones por Transportación (TIMS), otros factores que influyen en los atropellamientos son las vueltas incorrectas, los cambios de carril inseguros, y apenas un 4.02% son atribuidas a violaciones de los peatones.

Un nuevo gran factor que contribuye a los atropellos y choques son las distracciones a causa de los teléfonos celulares.

Un estudio de Virginia Tech Transportation y del Departamento Nacional de Transportación (NHTSA) de abril de 2006, encontró que 80% de los choques y 65% de los que estuvieron a punto de suceder, involucró la falta de atención del conductor dentro de los tres segundos previos al evento.

Kevitt dice que lo sabemos por seguro es que los angelinos estamos manejando cada vez más a altas velocidades y poniendo menos atención a los peatones y ciclistas.

SAFE recomienda a la alcaldesa Karen Bass y a los concejales de Los Ángeles para prevenir las muertes por tráfico en las calles, emitir una declaración de estado de emergencia, lo que forzaría a los departamentos municipales a trabajar juntos para atender esta crisis.

“Esto significa contratar personal para los proyectos de seguridad de los caminos LA DOT y completar la auditoría a la Visión Zero en las próximas semanas, no meses”.

Otra de las recomendaciones es aprobar legislación que permita limitar el enforzamiento automático de la velocidad en los caminos más peligrosos, en las zonas escolares y en los corredores usados para hacer carreras en las calles.

Justamente este mes de octubre se celebra el Mes Nacional de la Seguridad de los Peatones, por lo que la Oficina de Seguridad Vial de California (OTS) y Caltrans solicitan a todos los californianos latinos/hispanos que se mantengan alerta, respeten las normas de tránsito y guarden precaución en las carreteras para proteger las vidas de las personas que caminan.

California es el estado que registra la mayor cantidad de muertes de peatones, con un 25% superior al promedio nacional. El total de peatones fallecidos se ha duplicado en los últimos diez años, de acuerdo con los datos del Informe sobre muertes de peatones por accidentes de tránsito: 612 víctimas en 2012 y 1,100 en 2022.

Asimismo, la última hoja informativa de UC Berkeley SafeTREC sobre seguridad de los peatones indica que la mitad (50.7 %) de todas las muertes de peatones sucedieron en las horas de la noche, entre las 6:00 p.m. y las 12:00 a.m.

Un estudio publicado reciente del American Journal of Preventive Medicine también revela que los peatones latinos experimentan una tasa de mortalidad un 84% superior durante estos incidentes nocturnos, en comparación con la tasa de las personas blancas no hispanas.

Cómo no morir atropellado

El Departamento de Transportación de Estados Unidos (NHTSA) recomienda a los peatones cumplir con las reglas del camino y obedecer las señales, caminar sobre las banquetas, y si no hay, caminar de frente al tráfico y lo más lejos posible.

Aconsejan cruzar la calle en las intersecciones y mirar hacia todas las direcciones antes de cruzar, incluyendo aquellas que dan la vuelta a la derecha o izquierda.

Si no hay un cruce disponible, sugiere localizar una área iluminada donde haya la mejor vista del tráfico; esperar a que baje el tráfico y dé tiempo suficiente para cruzar con seguridad, y continuar mirando el tráfico mientras se cruza.

Otras recomendaciones son: vigilar la entrada y salida de autos de las cocheras; y los carros que dan reversa en los estacionamiento; y evitar el alcohol y las drogas mientras caminan.

Además de usar vestimenta de colores llamativos y una linterna por la noche; y no usar el teléfono celular.

La OED y Caltrans recomiendan a los conductores, no manejar a una velocidad excesiva y nunca utilizar el teléfono mientras conducen, estar atento a los peatones y cederles el paso ya que tienen el derecho de paso en cualquier paso peatonal o intersección.

Si van a conducir de noche, deben prestar atención a su entorno, al retroceder y mantenerse alerta en las zonas de obras; y al acercarse donde haya luces ámbares intermitentes, deben cambiar al carril siguiente en cuanto sea seguro.