Novia de Santiago Giménez enloqueció por el debut soñado del mexicano en Champions League

El goleador mexicano Santiago Giménez tuvo un debut soñado en la UEFA Champions League (UCL), al marcar dos goles que le dieron la victoria a su Feyenoord. No solo la afición local estalló en locura, también la novia del futbolista.

Fernanda Serrano compartió a través de las historias de su perfil en Instagram toda su experiencia en el Feyenoord Stadium en el estreno del mexicano en el campeonato europeo.

Santiago Giménez, goleador del Feyenoord, marcó dos tantos en su debut en Champions League. Foto: JOHN THYS / AFP vía Getty Images. Crédito: AFP / Getty Images

Como una fanática más, @ferserranoc subio historias desde los carteles en los alrededores del recinto hasta las zonas internas, sin dejar por fuera el himno icónico de la Champions League, todo en un tono de locura, como si fuera una hincha más.

“Esto en cancha, la p… que te parío. Hoy debuta el Bebecito (Santi) en Champions, es una ver.. locura hoy”, dijo enloquecida en uno de los videos que subió.

Portaba una playera azul de visitante del Feyenoord, con el nombre de Santiago Giménez (en neerlandés) en la parte de arriba y un personalizado abajo que decía “Beba”.

“No sé cómo explicar esto y ver a bebecito ahí parado. Es una pu… locura”, dijo en otra publicación la novia de Santiago Giménez.

¿Quién es la novia de Santiago Giménez?

Identificada en sus redes sociales como actriz y directora “medio loca”, Fernanda Serrano tiene 25 años y también es mexicana, nacida en la capital específicamente, aunque también cuenta con la nacionalidad española.

La forma como ambos se conocieron fue muy particular, además que característica de las actuales generaciones de jóvenes: jugando a los videojuegos.

“La conocí jugando a la Play, por Call of Duty Warzone. Nosotros jugábamos en línea, yo ya la conocía por Instagram, pero no en persona y vi que ella jugaba, entonces yo la invité a jugar conmigo. Me aceptó la invitación de amistad, empezamos a jugar en línea, como un mes sin vernos, solo escuchándonos, hasta que un día la invité a salir”, reveló Santiago Giménez hace un tiempo en entrevista para GQ.

Fernanda Serrano tiene estudios de actuación y experiencia en México desde pequeña. A los siete años, tuvo un papel en la novela mexicana La esposa joven, luego en la serie infantil Pablo y Andrea.

La chica también hizo estudios de actuación en Los Ángeles, también New York Film Academy, a la par, cursaba la preparatoria.

Actualmente Fernanda y Santi se encuentran comprometidos. El futbolista aprovechó que no fue convocado al Mundial de Qatar 2022 para descansar en unas mini-vacaciones y fue ahí cuando ‘se lanzó al agua’.

