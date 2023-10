Yailin la más viral llega a la cárcel para recibir en libertad a Tekashi 6ix9ine

Yailin más viral fue por segunda vez a buscar a su “colaborador” música al Tekashi 6ix9ine a la salida de la cárcel. Recordemos que tenía varios detenidos en la parroquia La Vega, República Dominicana. Esto, después de haber sido denunciado y acusado por unos productores musicales que trabajan con Diamond La Mafia, quienes lo acusan de haberles dado una golpiza.

De una manera en la que no estamos acostumbrados a ver a La Chivirika, entró a la cárcel. Yailin la más viral se pudo ver con un pantalón beige, unos tacones metálicos y una camisa manga larga en tonos blancos y negros. Además, llevaba un paraguas, que la estaba protegiendo de la lluvia.

Sin estar acompañada de ningunos de sus escoltas, cosa que llamo mucho la atención, se vio a la intérprete de “Narcisista” y “Mia” entrar a la prisión. Sin embargo, minutos después no se pudo apreciar al lado de Tekashi 69.

Tekashi 6ix9ine deja la cárcel y Yailin la más viral lo apoya

El exponente de hip hop fue sacado de la prisión y puesto en libertad bajo estricta medidas de seguridad minutos después. Esto, debido a que sus fans tienen días en la calle protestando exigiendo la libertad del cantante de “Trollz”.

Finalmente, cuando los efectivos de seguridad lo pusieron en la calle, los fans comisaron a seguirlos y la policía tuvo que escoltar la camioneta en que lo iban trasladando.

Esta es la razón, por la que tanto él como su abogado, el día de ayer dieron a conocer iba a salir bajo fianza. También hicieron un llamado a la calma.

Yailin la más viral siempre defendió a Tekashi 6ix9ine

En cuanto a si Yailin la más viral y Tekashi habían terminado, pues todos afirman que, efectivamente, ella era la mujer entrando a la prisión en La Vega hoy. Además, su apoyo ha estado desde el principio.

Hace unos días, la Chivirika rompió el silencio en Instagram en dos oportunidades para decir para aclarar dos puntos. Uno, que ella no es, ni ha sido agredida psicológicamente, ni físicamente por Tekashi6 9.

Lo otro que dijo es que ella no estaba embarazada. Esto contrarrestra la versión que dio Jordi Martin, corresponsal del show de Univision “El Gordo y La Flaca”. El paparazzi asegura que la ex de Anuel AA está esperando su primer hijo de Tekashi 6ix9ine.

“Si yo estuviera embarazada, la primera en decirlo sería yo. La gente inventa y no investiga lo que está pasando realmente, solo viven inventándose cosas”, dijo. Además, en otro extracto agregó: “Se han inventado todo de mí. Si no doy la cara dicen que me golpearon, si salgo tapada en un video dando las declaraciones dicen que me estoy tapando los golpes y si salgo normal critican. Entonces yo no tengo que dar explicaciones a nadie, a mí me tienen harta”, sentenció la cantante de género urbano.

Yailin la más viral ha saco a Tekashi 6ix9ine otras veces de prisión

Esta no es la primera vez que Yailin busca Tekashi en la cárcel. Hace unos meses, cuando estaban en Florida, el rapero fue detenido. Esa vez por tener la licencia del vehículo vencida. Además, tenía algo que ver con un régimen de presentaciones, que ya tiene previamente en los Estados Unidos.

Rapero Tekashi 6ix9ine y Yailin ‘La Más Viral’. Crédito: Cortesía | Getty Images

Lo cierto es que para ese momento, Yailin la más viral pagó la fianza y también fue a buscar a su amorcito a prisión. No cabe duda, que esta pareja ha demostrado estar en las buenas y en las malas.

Para el momento de aquella detención, Yailin la más viral se encontraba al lado del cantante, cuando fueron sorprendidos por la policía de Florida. La estancia para este momento fue de pocas horas en prisión para Tekashi 6ix9ine y la cosa no pasó a mayores.

