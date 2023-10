Lizbeth Rodríguez confirmó su romance con Celia Lora: “Fue amor a primera vista”

Las sospechas de una relación más allá de la amistad entre Celia Lora y Lizbeth Rodríguez sonaban desde 2022 cuando ya se les comenzaba a ver muy cercanas, incluso sorprendieron con una colaboración de contenido para adultos en la reconocida página azul. Ahora han confirmado el amorío.

La encargada de gritar a los cuatro vientos el romance fue Rodríguez, quien en una entrevista con la revista TVNotas confesó que está muy enamorada de Lora.

La influencer y ex conductora de Badabun aseguró que tienen mucha complicidad y que lo de ellas fue: “amor a primera vista”.

Lizbeth dijo que no le gustan las etiquetas sobre sus preferencias sexuales y dejó claro que no se siente decepcionada de los hombres y que no está cerrada a la idea de estar con alguno en compañía de la hija de Alex Lora.

“Si queremos estar con un hombre, se puede”, dijo Rodríguez a la mencionada revista, a la que también le habló de cómo se dio cuenta de que le interesaban las mujeres.

“Desde la secundaria sabía que me gustaban las mujeres, pero no me daba cuenta. Con el paso del tiempo analicé que a veces andaba de lencha. Me costó trabajo aceptarlo”, confesó Lizbeth Rodríguez.

Lizbeth llama “suegro” a Alex Lora

Hace unos días el reconocido cantante de rock, Alex Lora, estuvo celebrando sus 55 años de vida artística y Lizbeth Rodríguez estuvo invitada, por lo que no dudó en compartir un post en Instagram para presumirlo.

“Celebrando los 55 años de carrera de mi suegro. Una leyenda viviente del Rock, Alex Lora.

Qué honor haber tenido la oportunidad de presenciar en vivo a tremendos artistas, El Tri. Pd. Te amo mi amor, Celia Lora”, escribió la influencer para acompañar el carrusel de fotos.

