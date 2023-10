La música de Britney Spears aumentó en streamings, debido al lanzamiento de su libro de memorias

El libro de memorias de Britney Spears, The Woman in Me, salió a la venta el 24 de octubre, pero desde antes se dieron a conocer los pasajes más polémicos del mismo. Eso generó entre el público un gran interés por la música de la cantante, que se refleja en el aumento de streamings de sus canciones en la plataforma Spotify, además de las reproducciones de sus videos musicales en YouTube.

El sitio TMZ dio a conocer que la biblioteca musical de Spears obtuvo 7.1 millones de streams al día siguiente del lanzamiento del libro, y de esta cantidad 4.7 millones fueron en Spotify. En cuanto a los álbumes de la cantante más escuchados, fueron In The Zone, Circus, …Baby One More Time y Oops!…I Did It Again.

Los temas de Britney que generaron más interés en el público fueron “Toxic” (con aproximadamente 680,000 streams), “Gimme More”, “Oops!…I Did It Again” y “…Baby One More Time”; el videoclip de esta última canción -que curiosamente fue la que marcó el debut de la artista en 1998- obtuvo en un día más de 400,000 vistas en YouTube. TMZ también informó que hasta el momento se han vendido más de 400,000 copias del libro The Woman in Me; buenos resultados, si se toma en cuenta que Spears no graba un álbum de material inédito desde 2016.

Sigue leyendo: