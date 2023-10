Britney Spears explica por qué posa sin ropa en muchas de las fotos que publica en redes sociales

El libro The Woman in Me de Britney Spears ha revelado muchos datos curiosos de la cantante, pero no sólo de su adolescencia, sino también relacionados con polémicas generadas en años recientes, como las fotos que publica en las redes sociales y que la muestran sin ropa, posando en la playa o en su casa.

The New York Times tuvo acceso al libro de memorias (que saldrá a la venta mañana) y compartió la explicación que da la princesa del pop ante esas atrevidas imágenes: “Sé que mucha gente no entiende por qué me encanta tomarme fotos desnuda o con vestidos nuevos…pero creo que si ellos hubieran sido fotografiados por otras personas miles de veces, y obligados a posar para la aprobación de otras personas, comprenderían que me da mucha alegría posar de la forma en que me siento sexy y tomando yo misma la foto”.

Esas fotografías fueron uno de los motivos por los que los hijos de Britney (Preston y Jayden) comenzaron a tomar distancia de la artista; este último comentó en 2022 a ITV lo siguiente: “Es casi como si ella tuviera que publicar algo en Instagram para llamar la atención. Esto ha continuado durante años y años y años, y hay una gran probabilidad de que eso realmente nunca termine“. En cuanto al libro, se dice que en unos días se convertirá en un best-seller a nivel mundial.

