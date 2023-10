Britney Spears vuelve a mostrarse haciendo un baile con cuchillos

Britney Spears ha recurrido a su cuenta de Instagram para publicar otro video en el que se muestra haciendo un sensual baile mientras manipula unos cuchillos, pero en esta ocasión acompañó el clip con un mensaje para no preocupar a sus fans: “Ven, no te preocupes, tengo un hogar tan cálido, acogedor y amoroso con estos cuchillos FALSOS”.

Hace algunos días la princesa del pop conoció a Maluma y J Balvin en un restaurante; días después le informaron acerca de lo famosos que son esos exponentes de reguetón, y ahora compartió un video que la muestra modelando un escotado vestido de animal print mientras se escucha el tema “Mi gente”. Es la primera canción de ese estilo musical con la que acompaña uno de sus posts.

Britney también compartió el promocional de su libro de memorias The Woman in Me, que promete ser un best-seller este otoño. En la versión de audio ella narra sólo la introducción, pues asegura que fue un trabajo tan intenso y desgarrador que le fue imposible grabar el resto; la actriz Michelle Williams -quien también es su fan- se encargó de hacerlo.

Sigue leyendo: