Britney Spears le fue infiel a Justin Timberlake con el bailarín Wade Robson

Aunque desde hace 20 años corría el rumor de que Britney Spears le había sido infiel a su entonces pareja Justin Timberlake con el bailarín Wade Robson (quien aparece en el videoclip de la canción “Pop” del grupo NSYNC), la cantante finalmente lo ha admitido en su libro de memorias The Woman in Me, que saldrá a la venta el 24 de octubre.

La princesa del pop escribió que tuvo un encuentro con Robson en España, pero que tanto ella como Timberlake acordaron dejar esa infidelidad en el pasado: “(Wade y yo) salimos una noche y fuimos a un bar en España. Bailamos y bailamos. Me besé con él esa noche”.

Britney también revela en The Woman in Me que Justin le fue infiel con una famosa de la cual no quiso dar el nombre, pero los fans de la cantante han dado a conocer que podría tratarse de Nicole Appleton, del grupo All Saints. En cuanto a Robson, hace algunos años ocupó los tabloides tras acusar a Michael Jackson de haber cometido un supuesto abuso sexual contra él a finales de los años 90.

Sigue leyendo: