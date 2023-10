Britney Spears se defiende ante las críticas hacia el contenido de su libro de memorias

El 24 de octubre saldrá a la venta el libro de memorias de Britney Spears The Woman in Me, pero desde hace varios días éste ha generado polémica por los extractos que se han dado a conocer y que involucran a varios famosos. Debido a ello, la cantante recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un mensaje en el que expresa que ha seguido adelante con su vida tras todas esas experiencias.

La princesa del pop se mostró muy sincera con sus fans, y escribió: “¡El propósito de mi libro no era ofender a nadie de ninguna manera! Esa era yo entonces… ¡eso está en el pasado! No me gustan los titulares que estoy leyendo… ¡Por eso exactamente dejé el negocio hace cuatro años! La mayor parte del libro es de hace 20 años… ¡He seguido adelante, y a partir de aquí es un hermoso borrón y cuenta nueva! ¡Estoy aquí para establecerlo de esa manera por el resto de mi vida! De cualquier manera, !eso es lo último y la m***** sucede!”

En su mensaje Britney también comentó que espera dejar algo positivo en las personas que se sientan solas: “En realidad, este es un libro que no sabía que necesitaba ser escrito… aunque algunos puedan sentirse ofendidos, ¡me ha dado un cierre en todas las cosas para un futuro mejor! ¡Ojalá pueda animar a las personas que en la mayoría de los casos se sienten particularmente solas, o heridas, o incomprendidas! Una vez más, mi motivo para escribir este libro no fue insistir en mis experiencias pasadas, que es lo que la prensa está haciendo, ¡y que es muy tonto y muy loco! ¡He seguido adelante desde entonces!”

