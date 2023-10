Britney Spears declara que su libro de memorias es el de más altas ventas en la historia

No cabe duda que Britney Spears se encuentra muy entusiasmada con el lanzamiento de su libro The Woman in Me, y el mismo día que éste se lanzó -24 de octubre- ella recurrió a su cuenta de Instagram para promocionarlo y agradecer a sus fans por la preferencia.

La princesa del pop acompañó la foto promocional de la publicación -que la muestra en topless y usando un pantalón brillante- con el mensaje: “¡¡¡Está sucediendo ✨🤓📖 !!! ¡¡¡Mi libro es la colección de memorias de una celebridad más vendida en la historia, y sólo es el día 1!!! ¡¡¡Gracias a los fans que han sido tan solidarios!!! Los amo a todos 🌹!!!” La artista no permitió que hubiera comentarios al post.

Previo al lanzamiento del libro se publicaron extractos en diversos medios, destacando la relación de tres años que Britney Spears tuvo con el cantante Justin Timberlake, su corta carrera como actriz y su experiencia con las drogas. También se informó que ella no daría entrevistas para promover The Woman in Me, optando por seguir compartiendo en su cuenta de Instagram videos y fotos que la muestran en su casa. Un clip en el que aparece modelando un minivestido blanco ha llamado la atención entre sus fans, debido al árbol de Navidad que se ve al fondo, reflejo de que para la artista las fiestas de fin de año han comenzado.

