Javier Valdez, el periodista que habrían mandado matar Los Chapitos por una entrevista

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, pues los trabajadores de la comunicación constantemente se enfrentan a amenazas y ataques por parte del crimen organizado.

Decenas de casos son ejemplo de esta situación, y lamentablemente varios de ellos culminaron con la muerte de los comunicadores. Uno de los más recordados es el de Javier Valdez, fundador del semanario Ríodoce y quien recibió premios internacionales por sus investigaciones sobre el narcotráfico en México.

La pasión de Valdez por el periodismo le costó la vida el 15 de mayo de 2017 cuando salía de las instalaciones del semanario. El periodista recibió 12 disparos a quemarropa y, de acuerdo con las primeras investigaciones, la orden de matarlo vino de Dámaso López Serrano, alias “Mini Lic”.

Ahora, seis años después de ese trágico suceso, es el propio narcotraficante quien dio su versión, y lo hizo a través de una entrevista concedida al periodista Luis Chaparro para el semanario Proceso.

El “Mini Lic” reveló que una entrevista realizada por Javier Valdez a su padre, Dámaso López Núñez, alias “El Licenciado”, fue lo que detonó su asesinato, pero no fue una orden de él, sino de Los Chapitos.

#Video | En entrevista con Proceso, Dámaso López Serrano “El Mini Lic” sostiene que Los Chapitos son los responsables del asesinato del periodista Javier Valdez | En la edición de noviembre de @proceso

➡ https://t.co/dBDW5D1xoq pic.twitter.com/oEdHiy2qUP — Proceso (@proceso) October 27, 2023

“En ese entonces mi papá pagaba y tenía relación con cierto número de periodistas de Sinaloa. Entonces mi papá se acercó a la persona que tenía como enlace con los periodistas para ofrecerle a Javier Valdez una entrevista”, recordó.

Los Chapitos lo amenazaron

En dicha entrevista López Núñez se dijo amigo de Ismael “El Mayo” Zambada y rechazó haber planeado un atentado contra los hijos del Chapo Guzmán, como ellos mismos lo afirmaban.

“Cuando Javier Valdez dice que va publicar la entrevista, Los Chapitos lo amenazaron. Javier Valdez no quiso hacer caso, la verdad muy profesionalmente porque en verdad no le tenía miedo a nadie, ahí lo dejó comprobado”, declaró el “Mini Lic”.

“Javier sacó la entrevista y Los Chapitos se molestaron porque ellos están acostumbrados a que lo que digan se tiene que cumplir. Así fue que firmó su sentencia de muerte”, indicó.

También hizo referencia a la otra versión de las autoridades, en torno a que él ordenó el asesinato luego de que el periodista lo llamara en uno de sus reportajes “pistolero de utilería” que acostumbraba a “pagar para que le compusieran corridos”.

Al respecto López Serrano, quien ahora es testigo colaborador de las autoridades estadounidenses, expresó: “Dicen que porque sacó una nota mía donde me llamaba pistolero, pero pues mira, si yo quisiera matar a cada persona que me dice borracho, drogadicto o mala paga… Mi mujer me ha dicho cosas peores y sigo con ella”.

Sigue leyendo:

– “El Mini Lic” detalla cómo el Cártel de Sinaloa sobornó a García Luna y apoyó a Peña Nieto.

– Narcotraficante revela el momento en que Los Chapitos pensaron dejar el negocio de las drogas.