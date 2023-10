Matanza en Maine: hallan muerto a Robert Card, el tirador sospechoso de ataques donde 18 fallecieron en Lewinston

Reportes de autoridades indican que Robert Card, el sospechoso de tiroteos en Lewinston, Maine, fue hallado muerto por una herida autoinfligida.

Así lo reportan varios medios que tuvieron acceso a dicha información, como The Associated Press y CNN.

Cientos de policías locales y estatales, así como agentes del FBI y varias agencias federales buscaban a Card, luego de haber matado a 18 personas y herir a 13 más.

En contra del sospechoso había al menos ocho órdenes de arresto, por acusaciones de homicidio, correspondientes a las primeras víctimas plenamente identificadas en el ataque.

Las autoridades tienen programada una conferencia de prensa para ofrecer detalles del reporte.

El miércoles por la noche, Card habría atacado a disparos el Schemengees Bar and Grille y Just in Time Bowling, sitios ubicados en Lewiston.

El hombre fue descrito por autoridades como altamente entrenado en armas, debido a su pasado militar, incluso ser instructor en uso de armas.

“Card debe considerarse armado y peligroso. Por favor, póngase en contacto con la policía si sabe de su paradero”, difundieron las autoridades cuando arrancaron su búsqueda.

El sujeto tenía 40 años y es ciudadano de Bowdoin, Maine; era un reservista del ejército quien aparentemente permanecía en Saco, en el mismo estado.

Un boletín policial indicó Card sufría de problemas de salud mental y recientemente mencionó “escuchar voces”, las cuales lo llevaron a amenazar con dispararle a la base de entrenamiento militar con sede en Saco.

Incluso las autoridades indicaron que Card estuvo internado en un centro de salud mental durante dos semanas.

