David Bisbal comparte emotivo encuentro con su papá en documental sobre Alzheimer

David Bisbal, el renombrado cantante español con una amplia trayectoria de 20 años y un gran éxito en Latinoamérica gracias a canciones como ‘Ave María’ y ‘Bulería’, ha sorprendido a sus seguidores y al público en general al compartir un emotivo momento que vivió con su padre, quien padece Alzheimer.

Este conmovedor encuentro entre David Bisbal y su padre, José Bisbal, quedó registrado en un documental. La cámara nos lleva a una casa en Almería, y allí, en la sala, observamos a los dos hombres sentados. David, visiblemente emocionado, inicia una conversación con su padre.

Le pregunta a su padre: “Me han contado que fuiste un gran boxeador”. Ante esta pregunta, su padre responde con rapidez: “Y de los buenos”. David continúa la conversación con ternura: “Mi padre, el mío, también fue boxeador. Se llama José Bisbal Carrillo“. Ante esta revelación, su padre recupera un fugaz recuerdo y dice: “¡Ese soy yo!”.

Este diálogo pone de manifiesto el notable deterioro en la memoria que está experimentando José Bisbal debido al Alzheimer. David, en un gesto conmovedor, le asegura a su padre que lo más importante es que él no se olvida de quién es su padre. Le dice: “Sí, claro, tú eres mi padre. Y yo soy David. ¿No te acuerdas de mí? Lo que pasa es que he crecido, ya tengo barba blanca y todo. Fuiste un gran boxeador, boxeador de Granada. Yo sé que tú ya no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti. Y eso es lo importante”.

Finalmente, padre e hijo empiezan a entonar juntos una canción y se abrazan tiernamente. Este momento es una expresión de amor y conexión en medio de las dificultades que enfrenta la familia ante la enfermedad de José Bisbal. La canción “Ay Almería” refleja la conexión de ambos con su tierra natal y su cultura, un recordatorio de los lazos que perduran a pesar de los desafíos que plantea el Alzheimer.

David Bisbal conducirá showcase de los Latin Grammy

La Academia Latina de la Grabación ha anunciado la presentación del Best New Artist Showcase de 2023, una plataforma que se dedica a impulsar la visibilidad de la nueva generación de talentos musicales en el marco de la prestigiosa semana de los Latin Grammy. La importancia de esta iniciativa radica en su capacidad para apoyar y celebrar a los creadores emergentes en el ámbito musical.

Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación, subrayó la relevancia de este evento al destacar que la categoría de Mejor Artista Nuevo es un hito único en la carrera de un artista, lo que confirma la especial atención que se presta a los talentos emergentes en la industria musical.

Mastercard América Latina y el Caribe, orgullosa de su colaboración con La Academia Latina de la Grabación, enfatizó su compromiso de fomentar el talento emergente en la región. La asociación se traduce en una serie de acciones concretas que buscan ofrecer visibilidad y apoyo a los artistas que están dando sus primeros pasos en el apasionante mundo de la música en América Latina.

Este evento, de carácter privado, se llevará a cabo el martes 14 de noviembre en el Centro Magallanes en Sevilla, y contará con la conducción de David Bisbal, un ganador del Latin Grammy. Durante la velada, se presentarán los nominados a Mejor Artista Nuevo de la próxima entrega del Latin Grammy. Los artistas que forman parte de este selecto grupo incluyen a BORJA, Conexión Divina, Ana Del Castillo, Natascha Falcão, Gale, Paola Guanche, Joaquina, León Leiden, Maréh y Timø.

Las actuaciones estarán respaldadas por el Círculo de Productores e Ingenieros (CPI) de La Academia Latina y contarán con una banda compuesta por músicos nominados al Latin Grammy. Cada uno de los nominados tendrá la oportunidad de presentar su actuación ante un público compuesto por líderes de la industria musical, distinguidos miembros de La Academia, y otros invitados especiales.

