La sorpresiva salida de Ignacio Ambriz del proceso del Toluca no fue por un conflicto

En la Liga MX hubo una destitución que cayó por sorpresa. La salida de Ignacio Ambriz del banquillo de los Diablos Rojos del Toluca no estaba en los planes de muchos. En medio de las especulaciones sobre posibles roces con la directiva, Francisco Suinaga desmintió cualquier conflicto.

Francisco Suinaga es el presidente ejecutivo del Toluca. En la presentación oficial de Carlos Morales como nuevo estratega del club, el directivo ofreció más detalles sobre la salida de “Nacho”.

“No se ha roto ninguna relación, no explotó nada, no hubo discusiones acaloradas, no hubo nada. Hubo un análisis, con un derecho de audiencia y derecho de réplica de Nacho. Terminó la relación de una manera sumamente profesional, institucional y cordial. En lo único que tenemos que creer es en un análisis que hicimos para tomar esta decisión para bien o para mal, el tiempo nos dará la razón”, explicó el directivo.

El presidente ejecutivo de los Diablos Rojos del Toluca no estaba satisfecho con lo que veía del equipo sobre la cancha. Junto a varios directivos, el club le puso punto y final al proceso de Ignacio Ambriz.

“Los elementos para tomar la decisión estaban ahí, empezando por lo que veíamos del equipo, el funcionamiento individual de algunos de los jugadores, con la firme idea de que este equipo tiene que estar mejor. No me gustaría ahondar más porque me parece que entramos en un campo de mucha especulación, mi obligación es decir la verdad, representar a un club de este prestigio y conducirme como lo hemos hecho”, agregó.

“Nacho” y sus números con el Toluca

Ignacio Ambriz llegó al Toluca en enero de 2022. El estratega mexicano venía de un paso poco exitoso por el Huesca de España. “Nacho” dirigió 77 partidos con el Toluca. El estratega mexicano dejó un balance de 33 derrotas, 22 empates y 22 derrotas.

Luego de 13 jornadas en el Apertura mexicano, los Diablos Rojos del Toluca marchan en la octava posición de la Liga MX. El club acumula 4 victorias, 6 empates y 3 derrotas.

