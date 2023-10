Tragedia en la India: Choque de trenes deja al menos nueve muertos y decenas de heridos

Al menos nueve personas murieron y otras 29 resultaron heridas este domingo al chocar dos trenes de pasajeros en el sur de India. El accidente ocurrió en el distrito de Vizianagaram, en el estado de Andra Pradesh, hasta donde se han desplazado los equipos de socorro para atender a las víctimas. De acuerdo con los primeros antecedentes, un tren que llegaba a destino impactó a otro que estaba estacionado.

Por el momento se desconocen las causas que ocasionaron este accidente, en el que al menos tres vagones se vieron afectados, indicaron autoridades ferroviarias. Imágenes difundidas por medios indios muestran varios vagones descarrilados y a gente apiñada a su alrededor, mientras los equipos de socorro, con la ayuda de vecinos, aseguran el rescate y la atención de las víctimas.

El jefe de Gobierno de Andra Pradesh, Jagan Reddy, expresó en X (Twitter), su profunda conmoción por el suceso y ordenó que se garantizara la atención en la zona. Por su parte, el primer ministro indio, Narendra Modi, mostró sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró haber conversado con el ministro de Ferrocarriles para hacer un balance del suceso.

