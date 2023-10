Jurgen Klopp habló sobre la situación que está atravesando Luis Díaz con el secuestro de su padre

Todo el fútbol europeo y sudamericano ha mostrado su apoyo al jugador colombiano del Liverpool Luis Díaz, que está pasando un momento delicado por el secuestro de sus padres en La Guajira, Colombia.

Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool, habló sobre la situación que está pasando con el jugador colombiano después de la victoria que obtuvo su equipo ante el Nottingham Forest Football Club.

“La preparación de este juego fue una de las cosas más difíciles que me pasaron en la vida, fue inesperado y no estaba preparado para esto. No quiero hacer el juego más grande de lo que fue, pero realmente queríamos ayudar a Lucho con la pelea que dimos dentro del campo de juego. Lo único que podíamos hacer era luchar por él y eso fue lo que los muchachos hicieron”, comentó el entrenador alemán.

Diogo Jota mostró una camisa de Luis Díaz como muestra de solidaridad. Foto: IAN HODGSON/Getty Images

Agregó que se enteraron ayer en la noche (sábado) y rápidamente conversó con Luis, toda la directiva le dijo que se fuera para su casa. Que apenas se enteraron de lo de su madre y después de eso se han mantenido al margen, pero siempre demostrando al jugador que están atentos.

Klopp comentó sobre la dedicatoria de Jota a Luis Díaz y aseguró que no estaba preparado para la demostración de solidaridad que hicieron los jugadores.

“Nunca luché con algo así en mi vida. Siempre encontré el fútbol como el lugar donde podía refugiarme y durante 90 minutos concentrarme en otra cosa, pero hoy fue imposible. Teníamos que darle al partido un sentido extra y eso fue luchar por Lucho. Cuando los muchachos sacaron la camiseta de Lucho yo realmente no estaba preparado para eso. Fue muy emotivo pero hermoso”, dijo.

Con esta victoria, el equipo del Liverpool llegó a 23 puntos conseguidos en esta temporada y con eso se ubicaron en la cuarta posición del campeonato, a tan solo un punto del Manchester City, que se ubica en la tercera casilla del campeonato.

El próximo compromiso de los Reds será el domingo 5 de noviembre cuando se midan al Luton. Hasta los momentos se desconoce si el jugador colombiano estará involucrado en esta convocatoria, pero todo dependerá de lo que suceda en los próximos días con su padre.

¿Qué se sabe del secuestro de los padres de Luis Díaz?

Los padres del futbolista Luis Díaz fueron secuestrados la tarde del sábado 28 de octubre en La Guajira de Colombia, en hora de la noche se conoció que fue liberado Cilenis Marulanda, madre del futbolista. Hasta los momentos se desconoce el paradero de su padre Luis Manuel Díaz.

Luego de la liberación de la madre del futbolista colombiano, la Policía Nacional de Colombia desplegó un operativo para encontrar a su padre. Francisco Barbosa, fiscal general colombiano, afirmó que existen indicios de que el señor podría estar en Venezuela.

“Si llega a cruzar la frontera, hay que pedirle al presidente @petrogustavo, que es amigo de esas autoridades, para que nos ayuden”, dijo.

Hasta el momento ningún grupo se ha atribuido el secuestro y las autoridades tampoco han trazado alguna hipótesis sobre la autoría de este delito que ha sido rechazado por todos los sectores de la sociedad colombiana.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, indicó a los periodistas que el gobierno colombiano junto con las Fuerzas Militares tienen una atención importante para lograr la recuperación pronta del señor Díaz.

