Charles Leclerc explicó y lamentó el choque con Sergio Pérez: “No lo pude evitar”

Pese a que en redes sociales numerosos internautas señalaron a Charles Leclerc como el principal culpable de que Sergio Pérez haya abandonado la carrera; sin embargo, el monegasco se desmarcó de los señalamientos lamentando la situación y argumentando que no lo hizo intencionalmente.

En entrevista posterior a la carrera, el piloto que subió al podio al obtener el tercer lugar explicó cómo vivió el coque con el ídolo de local de la Fórmula 1.

“Estaba entre los dos Red Bull, ‘Checo’ trató de pasar y yo no tenía para dónde ir; no es bueno que haya terminado así, pero no lo hice a propósito“, señaló el de Ferrari.

Leclerc alcanzó la ‘pole position’ este sábado; sin embargo, fue atacado de manera feroz en el arranque de la carrera por los dos autos de Red Bull, del neerlandés Max Verstappen, campeón mundial, y de Sergio Pérez, líderes de la clasificación de pilotos.

Verstappen pasó por la derecha, Pérez por la izquierda, pero en un giro no quedó espacio, el mexicano impactó con Leclerc y salió de la pista, lo cual le costó quedar fuera de su carrera favorita del año.

“Lo intenté y si me hubiera ido bien, me hubiera dado la oportunidad de ganar la carrera. No fue así; tuve el contacto con Charles y fue desafortunado”, explicó el mexicano, en tanto Leclerc lamentó: “No me dejó buen sabor esta situación“, señaló Leclerc, séptimo de la clasificación 2023 de pilotos.

Al final, “Checo” Pérez terminó en el lugar número 20, mientras que su compañero de escudería, Max Verstappen fue el ganador, seguido de Lewis Hamilton y Leclerc.

