Salma Hayek publica en Instagram un emotivo mensaje recordando a Matthew Perry

En 2022 el actor Matthew Perry respondió en Instagram una serie de preguntas que le hicieron sus fans, y ante una de éstas que decía: “¿Interpretar a Chandler (en la serie “Friends”) es el personaje que más atesoras, o hay algún otro?”, él escribió: “Hice una película que me encanta llamada “Fools Rush In” con Salma Hayek, que fue probablemente mi mejor película”.

Ahora, la actriz mexicana recurrió a su cuenta de Instagram para recordar al actor, quien falleció el pasado 28 de octubre y del que tiene muy buenos recuerdos desde que protagonizaron -en 1997- ese filme. Ella publicó varias fotos, en las que también aparecen Mark Wahlberg y George Clooney.

El mensaje de Salma con el que rindió tributo a Matthew fue el siguiente: “Hace dos días, me desperté con la impactante noticia de que Matthew Perry ya no está con nosotros. Me ha tomado un par de días procesar esta profunda tristeza. Existe un vínculo especial que se produce cuando compartes sueños con alguien, y juntos trabajamos para lograrlos. Me conmovió mucho el año pasado cuando Matthew compartió en sus historias de Instagram lo mucho que le gustaba “Fools Rush In”, y que pensaba que ese filme que hicimos juntos era probablemente su mejor película…Amigo mío, te has ido demasiado pronto, pero seguiré apreciando tus locuras, tu perseverancia y tu hermoso corazón. Adiós, dulce Matthew, nunca te olvidaremos”.

