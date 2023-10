Las 5 mejores películas de Matthew Perry

Matthew Perry fue un actor que alcanzó la fama mundial en 1994 gracias a la serie de televisión “Friends”, pero posteriormente combinó su trabajo en ese programa con papeles estelares en varias películas. Y aunque él era versátil en cuanto a los géneros, siempre se sintió muy a gusto en la comedia. Aquí te presentamos sus cinco filmes más exitosos; algunos han pasado a ser títulos un tanto olvidados, que muchas personas querrán ver (o volver a ver).

Fools Rush In (1997)

En medio del éxito mundial de “Friends” el actor protagonizó esta cinta de corte romántico en la que interpreta a un joven que se enamora de una chica mexicana, con resultados inesperados y muy divertidos. En aquel entonces Salma Hayek estaba comenzando su carrera en Hollywood, y ambos lograron conformar una sólida pareja en pantalla.

Almost Heroes (1998)

Dirigida por Christopher Guest, esta película muestra en los papeles protagónicos a Matthew y Chris Farley, como un explorador y su socio, quienes en 1804 son los encargados de guiar a unos colonos a través de Estados Unidos. El filme fue un fracaso en las taquillas, pero Perry comentó que la experiencia de trabajar con Farley (quien murió en 1997, poco después del rodaje, por una sobredosis de drogas) fue única.

The Whole Nine Yards (2000)

En esta comedia Matthew interpreta a Nicholas, un dentista que conoce a su nuevo vecino, Jimmy Tulip Tudeski (Bruce Willis), un asesino a sueldo que lo involucra en una serie de aventuras peligrosas. “The Whole Nine Yards” recaudó en Estados Unidos más de $106 millones de dólares, y se convirtió en una de las películas más exitosas de Matthew Perry (tuvo una secuela, “The Whole Ten Yards”, en 2004).

Serving Sara (2002)

Matthew Perry protagonizó junto con Elizabeth Hurley esta comedia de acción y romance, cuyo rodaje fue interrumpido durante varias semanas debido a que el actor ingresó a una clínica de rehabilitación. Él interpreta a un agente encargado de dejar citatorios judiciales, pero un día se ve envuelto en problemas al conocer a la esposa de un potentado. Hace algunos meses Hurley comentó que Matthew siempre fue un profesional con ella, y lo calificó como “encantador”.

17 Again (2009)

En 2009 la serie “Friends” tenía más de cinco años de haber terminado, y Matthew Perry quiso regresar al cine protagonizando junto con Zac Efron esta comedia en la que ambos interpretan el mismo personaje: Mike, quien una mañana se despierta teniendo 17 años otra vez, por lo que se dedica a arreglar varios aspectos de su vida. “17 Again” fue un éxito en Estados Unidos, donde recaudó más de $139 millones de dólares.

