Tyson Fury admite que no tuvo su mejor actuación ante Francis Ngannou: “No sabíamos lo bueno que era”

Tyson Fury, campeón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), admitió que no tuvo su mejor actuación frente a Francis Ngannou, a quien venció por decisión dividida el pasado fin de semana en Arabia Saudita.

En entrevista con iFL TV, Fury expresó que no hay excusas para el desempeño por debajo de su nivel ante Ngannou porque se preparó de la mejor manera posible y reconoció que el excampeón del UFC le dio la mejor pelea de sus últimos 10 años.

“No fue mi mejor actuación, pero no voy a poner ninguna excusa. Hice un buen campamento. No hay nadie a quien culpar, fue una buena pelea. Tuve que levantarme de la lona para ganar. No hay excusas. Tuve un desempeño por debajo de mi nivel, pero no le quito ningún crédito al rival. No subestimé a Francis, entrené por 12 semanas. Hice la mejor preparación que podía hacer. Y es todo”, dijo.

Francis Ngannou mandó a la lona a Tyson Fury en el tercer asalto de la pelea. Foto: Justin Setterfield/Getty Images.

“No sabíamos lo bueno que era (Ngannou). No había video de él. Nunca se le había visto boxear. Fue más difícil de lo que imaginé. Fue bueno en lo que estaba haciendo, así que bien por él. No le quito ningún mérito. Me dio mejor pelea que todos los boxeadores que he enfrentado en 10 años. Ha sido la pelea más dura que he tenido en años”, añadió.

Sobre las declaraciones de Francis Ngannou donde afirma que ganó la pelea, Fury aseguró que, aunque no es juez de boxeo, el camerunés no hizo lo necesario para llevarse la pelea y que él fue el justo vencedor.

“No me acuerdo de nada. Fui excesivamente agresivo cuando le conecté limpio un uno-dos, y volví a intentar otro uno-dos, y me pescó saliendo. No hay nadie a quien culpar, cúlpenme a mí. No hay que culpar a nadie, ni al entrenador, ni al manejador, ni al cutman. Cúlpenme a mí, si es que hay que culpar a alguien. Yo no soy un juez de boxeo, pero claramente puedo ver que no ganó la pelea por la cuenta de golpes, y si hubiera ganado la pelea, se la hubieran dado a él. Los dos estábamos peleando fuera de nuestro país”, dijo.

Tyson Fury admitió que Francis Ngannou es el rival más duro que ha enfrentado en los últimos años. Foto: Justin Setterfield/Getty Images.

Cabe destacar que en la pelea solo uno de los jueces vio ganar a Francis Ngannou 95-94, mientras que los otros dos a Tyson Fury 96-93 y 95-94. En la reñida pelea, el camerunés sorprendió al mandar a la lona al británico en el tercer asalto y le dio guerra hasta el final.

Tyson Fury, de 34 años, derrotó a Francis Ngannou en un reñido combate en Arabia Saudita el pasado fin de semana y ahora enfrentará a Oleksandr Usyk en un duelo de unificación. The Gipsy King cuenta con récord invicto luego de 34 peleas, 24 por la vía del nocaut, y un empate.

Por su parte, Francis Ngannou, excampeón de peso pesa del UFC, debutó con una derrota en el boxeo, pero su gran actuación ha sido reconocida por los expertos del deporte que quieren verlo nuevamente en acción sobre el cuadrilátero.

