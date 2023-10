Adele reflexiona sobre la pérdida de Matthew Perry durante concierto

La tarde del sábado, el mundo recibió la triste noticia del fallecimiento del actor Matthew Perry, conocido por su icónico papel como Chandler en la exitosa serie de los años noventa, ‘Friends‘. Perry, a sus 54 años, habría perdido la vida en un trágico incidente de ahogamiento en el jacuzzi de su hogar en Los Ángeles.

La noticia del deceso de Perry se propagó rápidamente a nivel mundial, conmocionando a la comunidad artística y a los fanáticos por igual. Entre las muchas reacciones a esta trágica noticia, destaca la de Adele, la renombrada cantante británica, quien se encontraba actuando en Las Vegas al momento de enterarse de la muerte del querido actor.

Adele, caracterizada como Morticia Addams debido a las festividades de Halloween, detuvo su concierto para rendir un emotivo homenaje a Matthew Perry. La cantante elogió al actor y su icónico personaje, Chandler Bing, calificándolo como “posiblemente el mejor personaje cómico de todos los tiempos”.

En sus palabras, Adele expresó la conmoción que sintió al enterarse del fallecimiento de alguien que le había brindado innumerables momentos de alegría a través de su actuación en ‘Friends‘. La noticia resultó particularmente impactante, ya que Perry era un desconocido para ella en la vida real.

Adele compartió sus reflexiones sobre la valentía de Matthew Perry al hablar abiertamente sobre sus luchas con la adicción y la sobriedad. Ella destacó la importancia de la sinceridad de Perry en torno a estos temas y cómo esta franqueza inspiró a otros a enfrentar sus propias batallas personales.

El discurso de Adele reveló el profundo impacto que las actuaciones de Perry y su personaje en “Friends” tuvieron en la vida de las personas. También resaltó el respeto y admiración que sentía por el actor, a pesar de no haberlo conocido personalmente.

La muerte de Matthew Perry representa una pérdida significativa en el mundo del entretenimiento y ha generado una oleada de tributos y muestras de cariño por parte de colegas, amigos y admiradores.

Su legado como uno de los actores más queridos y su contribución a la comedia seguirán siendo recordados con cariño en la memoria de quienes disfrutaron de su talento a lo largo de los años.

Adele rompe en llanto al ver al ginecólogo que la atendió en el nacimiento de su bebé

Adele ofreció un concierto excepcional la noche pasada, dejando al público asombrado por varias razones. En primer lugar, sorprendió a todos al aparecer en el escenario vestida como el icónico personaje de Morticia Addams, lo que añadió un toque inesperado a su actuación. Pero lo más emotivo y destacado de la noche ocurrió cuando se encontró con el médico que la asistió durante el parto de su hijo.

La aclamada cantante es madre de un niño de 10 años, fruto de su matrimonio de tres años con Simon Konecki. Lo que hizo este encuentro aún más sorprendente fue el reconocimiento inmediato por parte de Adele al médico que había estado a su lado en ese momento tan especial.

Fue durante su interpretación de la canción “When We Were Young” de su álbum “25” que Adele se percató de la presencia del médico en el público. Su reacción no se hizo esperar, deteniendo la canción y corriendo emocionada hacia el médico con lágrimas en los ojos. En medio de la conmoción, exclamó: “¡Cállate!” antes de añadir con emoción: “Esto es tan conmovedor”.

A pesar de la interrupción inesperada, Adele se disculpó con el público, pero no pudo evitar expresar que había sido “uno de los momentos más asombrosos” que había experimentado en su vida.

La cantante, además, ha compartido recientemente su deseo de ser madre nuevamente. En la actualidad, su pareja es Rich Paul, un agente deportivo de 44 años. Este encuentro con el médico que la acompañó durante el nacimiento de su hijo seguramente fue un momento conmovedor y memorable tanto para Adele como para su audiencia, y añade un capítulo más a la historia de su vida personal y artística.

