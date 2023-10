América recula y no pedirá la inhabilitación de Jesús Gallardo tras la lesión de Brian Rodríguez

Puertas adentro en el Club América continua la molestia por la acción de Jesús Gallardo en contra de Brian Rodríguez que terminó en una dura lesión del delantero uruguayo. Sin embargo, recientemente se conoció que la idea que se venía manejando en las Águilas de pedir una inhabilitación en contra del jugador de Monterrey cada vez va perdiendo fuerzas.

El defensor mexicano le cometió una falta en la que terminó cayendo encima del pie de Brian Rodríguez durante el encuentro del fin de semana correspondiente a la jornada 14 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX que terminó con una goleada del América por 3-0 sobre los Rayados. Esta acción generó una respuesta contundente tanto de directivos como jugadores del América en contra de Jesús Gallardo.

Pero de acuerdo con un reporte de Fox Sports México se espera que las Águilas del América no sigan adelante con la idea de pedir una inhabilitación del lateral ante las autoridad del fútbol azteca, tomando en cuenta que no han encontrado la forma de demostrar que el jugador de Monterrey actuó con mala intención para lesionar al uruguayo.

El delantero uruguayo Brian Rodríguez había marcado dos goles antes de sufrir la falta cometida por Jesús Gallardo en el encuentro del domingo. (Agustín Cuevas/Getty Images)

Así lo dio a conocer el periodista Rubén Rodríguez de Fox Sports México, quien consideró que la situación entre Jesús Gallardo y el América va a quedar en “palabras”, luego de las fuertes declaraciones que hicieron tras el partido el propio Brian Rodríguez revelando la mala fe de Gallardo al cometerle la dura entrada, o la de Jonathan dos Santos también cuestionado al defensor de los Rayados.

“El América no va a pedir la inhabilitación de Gallardo. No lo va a pedir porque no hay pruebas, no hay una toma, algo que les pueda decir que hubo mala intención. Por esto, América no va a pedir la inhabilitación del jugador de los Rayados de Monterrey. Me imagino que va a quedar en palabras, gestos y declaraciones”, comentó Rubén Rodríguez.

La molestia del Club América por la dura entrada de Jesús Gallardo en contra de Brian Rodríguez se generó tomando en cuenta el momento en el que ocurrió durante el encuentro disputado el domingo en el que las Águilas se quedaron con la victoria sin atenuantes ante Monterrey (0-3) y el delantero uruguayo marcó dos de los tres goles de su equipo.

Julián Quiñones y Brian Rodríguez han conformado una buena dupla goleadora para el Club América en este torneo Apertura 2023. (Héctor Vivas/Getty Images)

Adicionalmente, en el América todavía no saben cuánto tiempo tendrá que estar fuera de las canchas Brian Rodríguez, que está viviendo un buen torneo Apertura 2023 sumando cuatro goles con los que ha puesto su granito de arena para que las Águilas estén en el primer lugar con 33 puntos tras 14 jornadas. Los dirigidos por el brasileño André Jardine tiene 10 victorias, tres empates y apenas una derrota.

De acuerdo con los principales reportes realizados por el Club América se esperaba que el delantero uruguayo se perdiera lo que quedaba de temporada, incluyendo la liguilla. Sin embargo, existe una pequeña esperanza de que Brian Rodríguez finalmente esté fuera de las canchas unas seis semanas por lo que podría disputar la postemporada.

Sigue leyendo:

– Jonathan dos Santos recibe sanción por parte de la Comisión Disciplinaria tras acusar a Jesús Gallardo por lesionar intencionalmente a Brian Rodríguez

– Jesús Gallardo denuncia haber recibido amenazas en redes sociales contra su familia a causa de la lesión de Brian Rodríguez

– Santiago Baños, presidente deportivo del Club América, reclamó al Monterrey por la lesión a Brian Rodríguez