Después de 14 mandatos en la Cámara, el demócrata Earl Blumenauer descarta pensar en ir por otro

Durante 27 años, el demócrata Earl Francis Blumenauer ha representado a Oregón, pero después de cumplir 14 mandatos en la Cámara asegura que ya no piensa en reelegirse.

A sus 75 años, el representante en el Congreso emitió un comunicado a través del cual reconoce que el próximo año no contenderá por otro periodo, pues está satisfecho con sus logros alcanzados.

“Estoy orgulloso del progreso que hemos logrado. Desde implementar las mayores inversiones en clima e infraestructura en la historia de Estados Unidos, ayudar a 100 mil restaurantes a sobrevivir a la crisis del COVID-19, ampliar la cobertura de atención médica para millones y hacer de la reforma del cannabis una posición dominante en la política estadounidense”, señala parte del documento.

Actualmente, Blumenauer es miembro del Comité de Medios y Arbitrios, miembro de alto rango del subcomité de Comercio, miembro del subcomité de Salud y miembro de alto rango del Comité de Presupuesto.

Al respecto, se enorgullece de haber cumplido con sus objetivos durante casi tres décadas trabajando en beneficio de su estado, de sus correligionarios de partido y principalmente del país.

“Desde mis primeros minutos en el Capitolio he trabajado para promover un Congreso más civil y funcional. Desde los beneficios de tránsito para los empleados de la Cámara hasta la creación de un gimnasio para el personal y una carta entregada personalmente a cada nuevo miembro del Congreso, he tratado de hacer que la comunidad de Capitol Hill sea más habitable. Sin embargo, no estoy seguro de que dos años más en el Congreso en este clima sea la mejor manera de abordar las cosas que me importan”, señaló durante una entrevista concedida al semanario Willamette Week en Portland.

En enero de 2025, concluirá el mandato de Earl Blumenauer. (Chip Somodevilla/Getty Images)

En espera de la finalización de su periodo en enero de 2025, Blumenauer aseguró que no planea respaldar a ningún miembro de su partido en la disputa del puesto que quedará vacante.

Cabe señalar que previo a su arribo a la Cámara de Representantes en 1996, Earl Blumenauer trabajó en el Concejo Municipal de Portland y también como comisionado del condado de Multnomah en Oregón.

A diferencia de otros de sus colegas, el demócrata prefiere continuar apoyando a los miembros de su comunidad, pero esta vez alejado de la Cámara.

