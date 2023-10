La Opinión Hoy: Nadie como Messi

Pasarán muchos años para que el nombre de Leonel Messi deje de ser el más importante en el mundo del fútbol, hoy volvió a engrandecer su de por sí brillante historia.

El argentino ganó su octavo Balón de Oro que lo condecora como “El mejor jugador del mundo”, según la revista France Football. En una ceremonia realizada en París, Messi recibió el premio para cerrar una carrera en el fútbol de primer nivel plagada de éxitos y de récords que son prácticamente insuperables, el Astro dio un sentido discurso tras recibir su seguramente último balón de oro.

El delantero argentino del Inter Miami CF, Lionel Messi (C), reacciona al salir de la ceremonia de entrega del Balón de Oro de Francia 2023 en el Teatro du Chatelet de París el 30 de octubre de 2023. (FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

“Haaland habiendo tenido un año espectacular, haber conseguido todo, no tengo duda que en los próximos años se van a hacer con este premio. Veo muchos jóvenes acá, yo hoy me toca tarde desde otro lado y no tengo duda de que voy a disfrutar de buen fútbol durante muchísimo tiempo, por la clase de jugadores que veo en esta noche, tengo la suerte de haber estado muchos años en esta Gala y los jugadores se van, se van renovando, pero el nivel no baja nunca así que vamos a ir disfrutando muchos años más. Quiero hacer una mención especial a toda la gente que me siguió durante toda mi carrera por cómo lo vivió este mundial, el deseo que tenía de que yo sea campeón del mundo, de que pueda conseguir mi sueño, el único que me faltaba gracias a Dios, recibí muchísimo cariño y fue muy especial que mucha gente de diferentes nacionalidades quieran que Argentina sea campeón del mundo”, fue parte del discurso del astro del fútbol.

David Beckham, el actual presidente del inter Miami y jefe de Messi, fue el encargado de anunciar y entregarle el premio al Astro más grande del fútbol mundial, este reconocimiento llega a 14 años después del primero recibido en 2009, un signo inequívoco de la impresionante longevidad deportiva de Leo Messi.

El delantero argentino del Inter Miami CF, Lionel Messi, reacciona con su trofeo junto a sus hijos en el escenario mientras recibe su octavo Balón de Oro junto al exfutbolista inglés y copropietario del Inter Miami, David Beckham, durante el 2023. (FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

¿Qué jugadores de la MLS han recibido Balón de Oro?

Antes de Messi, la MLS había tenido a tres jugadores ganadores del Balón de Oro en su liga. El brasileño Ricardo Kaká, el alemán Lothar Matthaus y el búlgaro Hristo Stoichkov, aunque los tres llegaron a la liga de Estados Unidosaños después de obtener el máximo galardón.

Kaká lo ganó en el año 2007 tras ganar la Liga de Campeones con el Milan y fichó por el Orlando en 2015. Matthaus lo ganó en el 1990 como campeón del Mundo con Alemania y fichó por New York Metro Stars en el año 2000. Stoichkov lo obtuvo en el año 1994 cuando jugaba en el Barcelona, y fichó en 2000 por el Chicago Fire.

La MLS también celebró a Messi por hacer historia en París y le definió como el “mejor de siempre”.

“Otro premio para el mejor de siempre. Lionel Messi gana el Balón de Oro de 2023”, escribió la MLS en sus redes sociales.

