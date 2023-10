La Opinión Hoy: Terroríficos para Halloween en “Pantallas”

Como todos los viernes estamos listos para conocer las mejores recomendaciones para cine y plataformas digitales de la mano de Rafael Cores.

“Todo el mes ha habido estrenos de películas de terror, pero este fin de semana tenemos bastante terror, aunque hay algún par de cosas también para los que no les guste ese género. Lo primero es un estreno que además viene en cines y es Five Nights at Freddy’s“, detalló Cores

Freddy’s es un tipo centro de ocio familiar, barra restaurante, que había sido popular en los años 80, con unas mascotas robot de tamaño natural que hacían allí fiestas infantiles, pero se tuvo que cerrar cuando en ese pueblo desaparecieron cuatro niños.

El sitio lleva años cerrados, pero tiene un guardia de seguridad por la noche, entra a trabajar Michael Smith, que es un nuevo guardia de seguridad y se da cuenta de que el trabajo no va a ser sencillo, porque a partir de la medianoche en Freddy’s esos muñecos cobran vida, “así que se imaginan la película que está basada en un videojuego, por cierto, lo que pasa que es una especie de videojuego de terror”, apuntó Cores.

Mientras Netflix estrenó una película también de terror que viene de España, “Hermana Muerte“, se llama en español, la han traducido como Sister Death. Esta es la precuela de Verónica que fue otra película de terror española que funcionó muy bien en Netflix y está dirigida por Paco Plaza, “que a los que sean muy fanáticos del género quizá les suene el nombre, porque es el creador de Red una película española de hace años, que funcionó muy bien”, agregó.

Paco Plaza asiste al estreno de ‘Hermana Muerte’ durante el festival de cine de Sitges 2023 el 5 de octubre de 2023 en Sitges, España. (Borja B. Hojas/Getty Images for Netflix)

Para los que no son amantes del terror, Cores señaló que en Netflix “se estrena también que me parece una historia interesante ‘Pain Hustlers’, es una película que nos lleva otra vez a la crisis de los opiáceos, aquí en Estados Unidos ha habido bastantes documentales sobre el tema, pero esto es ficción”.

Aunque está inspirado en un caso real, la protagonista interpretada por Emily Blunt se llama Lisa Drake, el personaje es una madre soltera que no terminó la secundaria, está sin trabajo y encuentra un trabajo en una empresa farmacéutica en el centro de Florida que está en quiebra, ahí el representante de la empresa es Chris Evans (el actor de Capitán América) y entre los dos empiezan a vender opiáceos y empiezan a ganar millones de dólares.

“El jefe de la empresa es Andy García, en un personaje muy peculiar como muy ambicioso y a la vez desquiciado, que les presiona mucho, pero en un momento esta mujer Lisa se da cuenta, por un lado, del daño que están haciendo vendiendo opiáceos y, por otro lado, de que por detrás la empresa tiene toda una trama criminal y bueno es toda esa historia un acercamiento desde el punto de vista de la empresa farmacéutica, a la crisis de los opiáceos, tiene también sus toques de humor”, describió Cores.

Otra película que se estrena en cines hoy humor de acción “muy ligerita” se llama Freelance protagonizada por John Cena, que “hace el papel de un agente o exagente de fuerzas especiales que está aburrido ahora en su trabajo de oficina, hasta que le encargan ser el guardaespaldas de una periodista fracasada que está interpretada por Allison Brie que tiene que ir a un país ficticio de América Latina a entrevistar al dictador de ese país, el personaje del dictador es el colombiano Juan Pablo Raba, lo que pasa es que justo cuando están los tres a punto de iniciar la entrevista estalla un golpe militar contra el dictador y tienen que huir los tres por la selva (…) mucha comedia y acción que se estrena hoy también en cines y por último siempre te tengo que traer un par de documentales”.

