Triunfan vendedores del Fiesta Mini Mall en el sur centro de LA

Vendedores del Fiesta Mall del sur centro de Los Ángeles evitaron ser desalojados, justo a un día de que se cumpliera el plazo para que el desarrollador inmobiliario que es propietario del establecimiento decidiera actuar en contra de ellos.

El concejal Curren Price y la alcaldesa Karen Bass anunciaron que habían asegurado una extensión para que más de 50 inquilinos actuales del Fiesta Mini Mall permanezcan en funcionamiento hasta el 4 de enero de 2024.

“Esta extensión continúa los esfuerzos para apoyar a estos proveedores”, dijo la alcaldesa Karen Bass, en un comunicado enviado a La Opinion.

“Nuestra ciudad debe ser un lugar donde empresas de todos los tamaños puedan iniciar, crecer y prosperar, y estoy comprometida a defender que todas las empresas logren esta visión”, agregó.

Bass agradeció a la inmobiliaria Eleos Ventures, cuyo propietario es David Aghaei para otorgar la extensión de permanencia para los vendedores. Agahei tiene numerosos contratos con la ciudad para construir unidades de vivienda asequible.

“Lo que ellos estaban pidiendo era lo justo, y es bueno que se reconozca que la gente que no tiene dinero ni fuerza política aprendió que si se organiza puede tener el impacto de lo que quieren lograr”, dijo Adrián Álvarez, un activista que asesoró a los vendedores de la calle 48 y Main.

Álvarez consideró que, la ciudad ni el dueño del establecimiento donde se ubican los Vendedores Unidos de Fiesta Mini Mall (United Vendors of Fiesta Mini Mall), no tenían responsabilidad legal de auxiliarles, “pero sí tenían responsabilidad moral y social para solucionar lo que les estaban pidiendo, que era solamente una extensión de desalojo”.

Este martes se vencía el plazo para los de vendedores del Fiesta Mini Mall en el Distrito 9, donde se construirá un proyecto de más de 200 unidades de viviendas asequibles.

Curren Price ayuda a los vendedores

“La prórroga hasta el 4 de enero de 2024 permitirá a los vendedores locales la oportunidad de continuar operando y sirviendo a nuestra comunidad durante la ocupada temporada navideña y, al mismo tiempo, les brindará tiempo para hacer la transición a otra ubicación”, dijo a La Opinión, el concejal Curren Price.

Price señaló que, desde que su oficina se enteró que el desarrollo inmobiliario fue aprobado en 2022 utilizando la llamada Ley de Bonificación de Densidad del estado (SB 35), “hemos hecho todo lo posible para apoyar a los vendedores”.

La ayuda de Price incluyó conseguir tres solicitudes de prórroga anteriores, por un total de seis meses adicionales.

“Además, hemos llevado a cabo reuniones en persona, organizamos una feria de recursos en colaboración con la alcaldesa e iniciamos actividades de divulgación a través del Centro de Recursos para Negocios”, dijo el concejal.

En la actualidad, la oficina de Price está evaluando las necesidades de más de 30 vendedores que se han registrado como clientes del Centro de Recursos para Negocios del Distrito 9, para evaluar y planificar el próximo capítulo de sus proyectos comerciales.

Uno de ellos es René Ramírez, de 44 años, quien vende paletas de madera para tiendas como Walmat, Target o Best Buy.

“En Plaza Mini Mall me va bien porque aquí viene mucha gente”, dijo Ramírez. “A donde quiera que nos vayamos no encontraré donde pagar $1,000 mensuales de renta”.

Dijo que, aunque tiene ahorros, dondequiera va a ser un comienzo nuevo, aunque espera que la temporada navideña “sea la mejor para todos”.

Adrián Álvarez analizó que la lucha de los vendedores fue “curiosa” porque muchos de los vendedores “resistieron a pesar de tantos obstáculos, y más porque en ellos no hay una historia ni una experiencia de luchar para resistir en la lucha por sus derechos”.

Dijo que al principio muchos tenían miedo, dudaron, no se sentían optimistas y optaron por rendirse.

“Muchos de los vendedores son hombres y mujeres mayores, y en verdad esa fue la inspiración que me motivó para apoyarlos desde el principio hasta el final”, indicó. “Siempre mantuvimos la unidad y aunque muchos hicieron sacrificios, valió la pena batallar, sobre todo cuando los dueños del edificio nos quitaron los servicios de recolección de basura, pero nosotros nos organizamos para demostrarles que somos personas limpias y que respetamos las leyes”.

Por su parte, Elsa Rivera, originaria de la Ciudad de México, quien se dedica a envolver regalos para el 10 de mayo, Acción de Gracias y Navidad, además de vender mercancía en general, manifestó que la extensión de estadía en el Fiesta Mini Mall le ayudará a ganarse unos “$2,000 a $4,000” en los próximos dos meses.

“Un sueldo básico no alcanza para nada, mucho menos para vivir en Los Ángeles, donde las rentas están demasiado caras y uno no califica para vivienda a bajo costo, porque no tenemos un estatus migratorio que nos ayude”, dijo.