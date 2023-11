Charles Leclerc sobre los abucheos en el GP de México: “Entiendo la decepción de los aficionados”

El piloto Charles Leclerc quedó de tercero en el podio del Gran Premio de México, pero su experiencia a subir a su lugar fue amarga por los abucheos que recibió de algunos fanáticos que se encontraban en la ceremonia.

El piloto monegasco compartió el top con Max Verstappen y Lewis Hamilton, carrera que tuvo que abandonar Sergio “Checo” Pérez por un accidente en la primera curva que sufrió tras un contacto que hizo con el monoplaza de Leclerc.

Por ese motivo, el piloto monegasco entendió el descontento de los fanáticos, pero la experiencia tuvo un giro agridulce.

NO DISFRUTÓ EL PODIO EN MÉXICO POR ABUCHEOS



Charles Leclerc entendió la frustración de los fans por el abandono de Sergio Pérez, pero no evitó sentirse mal por los pitidos de la grada en el Hermanos Rodríguez…

“Creo que es uno de los podios más especiales. Por otro lado, en un día como este, obviamente no es el más agradable, ya que hubo bastantes abucheos una vez que llegué allí, pero puedo entender que haya mucha decepción para los aficionados que han estado esperando este momento durante todo un año y luego ven a su piloto favorito fuera en la curva 1, lo cual es una pena; pero de nuevo, como dije sobre el incidente, no podía hacer nada mejor”, comentó Charles.

Hasta la fecha, los seguidores del mexicano consideran que Leclerc fue el que provocó el impacto, causando que Pérez abandonara la carrera.

“No tenía adónde ir. Intenté mantenerme a la derecha todo lo posible, lo más cerca que pude de Max; pero, por desgracia, ya no había espacio para estar más a la derecha”, explicó Leclerc.

De acuerdo con las imágenes del GP de México, Checo Pérez tomó el exterior de la trazada y quedó por unos segundos delante de Charles y Verstappen, pero ese espacio entre las monoplazas no favoreció al mexicano.

“Creo que Checo probablemente no se dio cuenta de que tenía a Max a mi derecha y empezó a doblar y, cuando vi eso, sabía que íbamos a chocar en un punto, lo que hicimos; después de eso, me sorprendió mucho que pudiera terminar la carrera”, aseguró.

Checo Pérez habla sobre Charles Leclerc tras el accidente

Sergio Checo Pérez sufrió un accidente en el comienzo de la carrera del GP de México y quedó fuera tras un roce con Charles Leclerc. Luego de las disculpas de Leclerc, el mexicano aseguró que no fue su culpa.

“Hoy lo dejé todo en la pista, vi el espacio y arriesgué. No fue culpa de Charles Leclerc, simplemente fue un incidente de carrera. No me salió, pero lo dimos todo por buscar esa victoria”, escribió Checo en su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter.

El piloto mexicano aprovechó la oportunidad para agradecerle a todos los fanáticos que lo acompañaron en el Autódromo Hermanos Rodríguez y aseguró que volverá el próximo año para intentar subirse al podio de la carrera.

“Si soy sincero, lo volvería a intentar; para mi un podio no iba a ser suficiente; lo único que sueño es con ganar en casa”, dijo Pérez en referencia el accidente en la salida de la carrera.

