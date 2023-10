Checo Pérez habla sobre Charles Leclerc tras el accidente en el GP de México

Sergio Checo Pérez sufrió un accidente en el comienzo de la carrera del GP de México y quedó fuera tras un roce con Charles Leclerc. El piloto de Ferrari le pidió disculpas y Checho no lo culpó por el choque

“Hoy lo dejé todo en la pista, vi el espacio y arriesgué. No fue culpa de Charles Leclerc, simplemente fue un incidente de carrera. No me salió, pero lo dimos todo por buscar esa victoria”

Antes que nada solo quiero darles las gracias por todo de corazón, son los mejores fans del mundo.



Hoy lo dejé todo en la pista, vi el espacio y arriesgué. No fue culpa de Charles, simplemente fue un incidente de carrera.



No me salió pero lo dimos todo por buscar esa… pic.twitter.com/SKXU9VXsJ2 — Sergio Pérez (@SChecoPerez) October 30, 2023

El piloto mexicano agradeció a todos los fanáticos mexicanos que lo acompañaron en el Autódromo Hermanos Rodríguez y afirmó que volvería el año próximo para intentar ganar la carrera ante su gente.

“Si soy sincero, lo volvería a intentar; para mi un podio no iba a ser suficiente; lo único que sueño es con ganar en casa”, dijo Pérez en referencia el accidente en la salida de la carrera.

Desde la quinta posición, el mexicano atacó en el arranque de la carrera, quedó a la izquierda del auto del monaguesco Charles Leclerc, de Ferrari, con el que tuvo un impacto, consecuencia del cual se salió de la pista con daños mayores en su monoplaza.

“Me duele mucho, teníamos una buena oportunidad. Lo intenté y si me hubiera id bien, me hubiera dado la oportunidad de ganar la carrera. No fue así; tuve el contacto con Charles y fue desafortunado”, explicó.

Hamilton le recorta puntos a Checo Pérez

El británico Lewis Hamilton, de la escudería Mercedes, celebró este domingo su segundo lugar en el Gran Premio de México, que interpretó como un alivio, luego de haber sido descalificado en la carrera de Austin.

“Han sido dos semanas difíciles por lo que pasó la semana pasada, algo difícil de digerir; hoy teníamos que empujar desde el principio”, señaló el siete veces campeón mundial.

Hamilton aguantó la presión del Ferrari del monaguesco Charles Leclerc y fue segundo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana, detrás del neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, quien aseguró el título mundial.

El resultado le permitió a Lewis confirmar su tercer lugar de la temporada y recortar 19 puntos de diferencia con respecto al mexicano Sergio Pérez, segundo de la clasificación, quien quedó fuera del Gran Premio por un choque con Leclerc. Ahora el británico está a 20 puntos del ‘Checo’.

Sigue leyendo:

– Se burlan de “Chequito”: Memes hacen mofa de la corta participación de Sergio Pérez en el GP de México

– Max Verstappen conquistó México y Lewis Hamilton recortó distancias tras el retiro de “Checo” Pérez

– Sergio Pérez subastará su casco del GP de México para ayudar a los afectados por el huracán Otis