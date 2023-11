Cinco cosas que debe saber sobre la inscripción abierta del Mercado de Seguros Médicos comenzando el 1 de noviembre 

La inscripción abierta para seguros médicos a través del mercado de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio comienza el 1 de noviembre. A pesar de la ayuda financiera mejorada y varios años de inscripción en el mercado sin precedentes, más de 10 millones de latinos siguen sin cobertura médica, y muchos de ellos son elegibles para recibir asistencia financiera en el mercado o para Medicaid. Aquí hay cinco cosas que debe saber para obtener y mantener una cobertura asequible para 2024:

1. Hay ayuda financiera disponible. Los latinos que se inscriben en la cobertura del mercado pueden calificar para ahorros en las primas de su seguro médico, gracias a una asistencia financiera mejorada, incluido el aumento de los créditos fiscales para las primas promulgados bajo el Plan de Rescate Estadounidense y extendido hasta 2025 por la Ley de Reducción de la Inflación del año pasado.

De hecho, cuatro de cada cinco personas inscritas a través de CuidadoDeSalud.gov pueden encontrar un plan por $10 o menos al mes.

Esta ayuda financiera es especialmente importante para las personas de color, que tienen más probabilidades de trabajar en industrias que pagan salarios más bajos y no ofrecen seguro médico.

2. Hay ayuda gratuita disponible para la inscripción. Inscribirse en un seguro médico puede resultar confuso, y es crucial que la comunidad latina esté consciente de sus opciones y tener el apoyo que necesitan para inscribirse y navegar las transiciones de cobertura si cambia su elegibilidad.

La buena noticia es que hay ayuda gratuita, local e imparcial disponible en inglés y español en todos los estados. Las personas pueden buscar un asistente de inscripción local y programar una cita a través de Get Covered Connector (en español).

3. El mercado ofrece una cobertura completa. Todos los planes adquiridos a través de CuidadoDeSalud.gov o los mercados estatales brindan cobertura integral y protección financiera.

Se garantiza que los planes cubrirán beneficios esenciales para la salud, incluidos medicamentos recetados, hospitalizaciones y servicios de salud mental. También incluyen servicios gratuitos de atención preventiva, como controles anuales y vacunas.

Y a las personas que se inscriben en un plan del mercado no se les puede negar cobertura ni cobrar costos más altos por condiciones preexistentes.

Estos beneficios y ayuda financiera para reducir el costo de las primas y los costos de bolsillo están disponibles para personas con un estatus migratorio legalmente presente. Y estar inscrito en la cobertura del mercado, incluso con ayuda financiera, no contará para que una persona se someta a una evaluación de carga pública.

4. Es importante revisar las opciones y renovar activamente la cobertura para 2024. Los afiliados actuales deben regresar a CuidadoDeSalud.gov o al mercado estatal durante la inscripción abierta para actualizar su información y comparar opciones de planes para obtener la mejor oferta disponible para ellos. Los planes y precios cambian cada año, por lo que siempre es importante revisar las opciones durante la inscripción abierta.

5. Las personas que han perdido Medicaid o el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés) podrían calificar para la cobertura del mercado de inmediato. La mayoría de los estados están en el proceso de “revisión”(revisando todos sus casos de Medicaid ahora que las protecciones de cobertura de la era de la pandemia han terminado), lo que está provocando que un gran número de personas pierdan la cobertura este año.

Si bien muchos aún pueden ser elegibles para Medicaid o CHIP, algunos pueden no serlo, por ejemplo, porque consiguieron un trabajo mejor remunerado o porque dejaron de participar en el programa. Pueden inscribirse en un plan del mercado y obtener ayuda financiera con las primas y los costos de bolsillo si califican. Y su cobertura podría comenzar tan pronto como el 1 de diciembre si eligen un plan del mercado en noviembre.

La inscripción abierta en el mercado se extiende hasta el 16 de enero en los estados que utilizan CuidadoDeSalud.gov, pero las personas deben elegir un plan antes del 15 de diciembre para obtener cobertura que comienza el 1 de enero. La tranquilidad está esperando: ¡no se demore!

(*) Acerca de la autora: Jennifer Sullivan is Director of Health Coverage Access Center on Budget and Policy Priorities es directora de Acceso a la Cobertura de Salud y dirige el proyecto Beyond the Basics del Centro (CBPP), que brinda entrenamiento y recursos sobre el mercado de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio y otros programas de cobertura de salud para apoyar a los navegadores y otras personas que ayudan a las personas a obtener y mantener su cobertura de salud. Sullivan tiene una Maestría de Ciencias de la Salud en Políticas de Salud de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins y un B.A. en Sociología de Kalamazoo College.

