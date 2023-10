Seguro Social aumenta 3.2%, ¿cuánto dinero significa eso?

Los beneficiarios del Seguro Social tendrán un aumento del 3.2% en sus beneficios en 2024, lo que significa un incremento de $50 dólares por mes.

Así lo anunció este jueves la Administración del Seguro Social sobre los beneficios para más de 71 millones de estadounidenses que reciben Seguro Socal y el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI).

El alza obedece a la inflación, la cual este mes registró un ligero incremento, pero autoridades consideran que se mantendrá estable.

Sobre cuánto recibirá mensualmente una personas de jubilada se indica que el promedio será de $1,848 dólares a $1,907 dólares.

El incremento será reflejado, en la mayoría de los casos, a partir de enero, pero las personas con SSI recibirán un adelanto en diciembre.

Organizaciones que estiman el costo de vida para adultos mayores no esperaban un incremento mayor al anunciado por autoridades, aunque es una ayuda para que los jubilados enfrenten los precios altos.

“Los jubilados pueden descansar un poco más tranquilos por la noche sabiendo que pronto recibirán un aumento en sus cheques del Seguro Social para ayudarles a mantenerse al día con el aumento de los precios”, consideró la directora ejecutiva de AARP, Jo Ann Jenkins, en un comunicado.

Cabe recordar que el Seguro Social enfrenta un déficit que solamente puede ser corregido por el Congreso.

El 2032, el programa podría empezar a reducir los beneficios para los jubilados, si no hay una amortización legislativa.

The Senior Citizens League, una organización no partidista, señala que las personas jubiladas apenas pueden llegar al fin de mes, por lo que están obligadas a solicitar otras ayudas, como cupones de alimentos SNAP.

Hay también preocupaciones sobre recortes en Medicare y el Seguro Social, algo a lo que se opone la mayoría de los adultos mayores.

Una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encontró que el 79% de de las personas encuestadas se oponen a una reducción.

Sigue leyendo: