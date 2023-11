Familiares de personas desaparecidas por el huracán Otis buscan a sus seres queridos en el mar

La pobreza es un factor que agrava todas las desgracias, pues la necesidad de llevar comida a sus casas hace que las personas acepten trabajos que ponen en peligro sus vidas, como ocurrió con varios marinos en Acapulco, durante el paso del huracán Otis.

El miedo queda de lado cuando la necesidad está por delante, así ocurrió con 15 personas que fueron contratadas para dormir en los yates cuando Otis tocara tierra. Sus labores incluirían sacar el agua a cubetadas, prender máquinas para enfrentar el viento y luego limpiar y secar para que sus dueños navegaran al día siguiente con toda comodidad, según informó el diario Milenio.

Ahora los familiares de esas personas buscan a sus seres queridos desaparecidos en el mar, aquel medio que ha sido su sustento por años, y que embraveció por la tormenta. Para muchos es evidente que el océano se los llevó, pues laboraban cerca de él cuando todo ocurrió, para otros es una posibilidad, pues siguen sin encontrarlos.

🔴 Familiares de capitanes y marineros desaparecidos exigen a las autoridades la búsqueda de sus esposos, hermanos , etc, los cuales desde el paso del huracán Otis desaparecieron. #Fotos: Valente Rosas / EL UNIVERSAL pic.twitter.com/BSTnIeR6dK — El Universal (@El_Universal_Mx) October 30, 2023

Juan Quiñones, un capitán retirado de yates dio una entrevista al medio mexicano. Ahora se para frente a la playa de Caleta, aquella en la que trabajó y le pide que le deje ver a sus amigos, aunque sea sus cuerpos, confía en el mar, pues asegura que siempre “ha sido bueno”, pero eso no evita que el llanto llegue ante tan terrible situación.

Quiñones señaló un lugar, y le contó al reportero de Milenio que de ahí sacaron el cuerpo de un hombre, “estaba hinchado, desfigurado”, pero no era de “los suyos”, pues llevaba un lujoso reloj, por lo que intuye que era un turista.

Pero no es el único buscando a sus amigos, pues en el mar había mucha gente cuando Otis tocó tierra. Ahora hay padres ausentes, hijos sin regresar, amigos que ya no están, todos aquellos que quieren a los desaparecidos los buscan por todos lados, pero la situación no es sencilla, pues las embarcaciones amontonadas complican todo.

Aunado a ello, la Marina de México indica que al menos hay 30 embarcaciones bajo el agua. Aunque dista mucho de la cifra de personas desaparecidas dada por el Gobierno mexicano. Alejandro Martínez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos en Acapulco, informa que hay 120 personas desaparecidas, trabajadoras de embarcaciones.

La búsqueda de desaparecidos

Maestros de buceo, de snorkel, hombres, mujeres, muchos son los que se suman a la búsqueda de los desaparecidos, mueven las lanchas que quedaron varadas en las playas, las cuales están atascadas de lodo, tienen la esperanza de encontrar un cuerpo debajo.

De acuerdo con el portal La Silla Rota, en el Centro de Mando ubicado en Tlacopanocha se tiene un registro de cada uno de los trabajadores vistos con vida horas antes del impacto del huracán, así como las condiciones de cada una de las embarcaciones desaparecidas.

En caso de encontrar un cuerpo, el personal de la Marina notifica al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones, así como para gestionar la confronta de ADN con personas que han reportado la ausencia de algún familiar.

