La Opinión Hoy y Eugenio Derbez: “Queremos que ‘Radical’ sea una inspiración”

La inspiradora historia de la vida real del maestro Sergio Juárez quien junto a su alumna Paloma Noyola fueron el tema central de un artículo de la revista Wired en 2013, llega este lunes 13 de noviembre a las cinematográficas.

En la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, plagada de abandono, corrupción y violencia, un profesor frustrado prueba un método radicalmente nuevo para romper la apatía de sus alumnos y desbloquear su curiosidad, su potencial y tal vez incluso su genio.

Rafael Corres tuvo la oportunidad de platicar con Eugenio Derbez, el productor y actor principal de Radical, y ahí conocimos de primera mano sus motivaciones para dar vida a esta conmovedora historia. A continuación, les presentaremos algunos fragmentos de la charla que pueden encontrar completa en el canal de YouTube de La Opinión.

Eugenio Derbez: “Mi vida y mi carrera cambió gracias a No se aceptan Devoluciones que abrió las puertas en Estados Unidos y que además le hizo ver a la industria que si hay público latino, que los latinos si van al cine cuando les dan cosas que te conectan con ellos, cuando les dan cosas que les interesan. Yo creo que la gente de repente estaba cansada de ver, yo siento que para llegar a los latinos querían siempre ponerles películas que hablaran de los mismos temas y No aceptan Devoluciones fue como una película que hablaba de cosas totalmente diferentes, de una comedia te ibas a reír, pero luego te tocaba el corazón y es el tipo de cine que creo que le gusta a la gente y conectó muy bien con la gente sí es que 10 años ya”.

Rafael Corres “Y Radical se estrena el 3 de noviembre, también toca el corazón, desde luego va directa al corazón”.

Eugenio Derbez “En la portada del Wired era Paloma y decía de “Next Steve Jobs”, y yo me acuerdo Rafa que en México estaba yo viendo el noticiero cuando aparece la noticia de Paloma y la recuerdo perfecto porque me quedé muy intrigado con eso, dije ‘cómo es posible que una niña de tan bajos recursos haya llegado a ser considerada en una revista americana como la próxima Steve Jobs, que tiene esta niña de dónde salió’, pero no te dan más nada (…) de repente muchos años después llega Joshua y nos ofrece esta historia y le digo a mi socio hay que comprar los derechos porque me acuerdo perfectamente de esta historia y creo que vale la pena contarla y luego cuando leí que no solamente era Paloma, sino que detrás de Paloma había un maestro que era Sergio, que había encontrado un método radical y que además había dicho que no solamente Paloma, sino todos los demás alumnos de la clase llegaron a los primeros lugares a nivel nacional, Paloma fue la número uno, se me hizo interesantísimo y ahora que hay tantas historias negativas, que vemos en las noticias sobre todo que de repente vienen de México e historias de violencia y que hoy más puras cosas negativas de mi país, me dan ganas de contar esta historia que habla de un mexicano positivo, de un mexicano que con ingenio logra cambiar su entorno y logra ayudar a tantos niños sin recursos, sin nada, nada más que con ganas y con ingenio, con humor y con mucha esperanza”.

Rafael Corres: “Y la película, es más, por un lado, es como un homenaje a los buenos profesores, pero también tiene un componente de denuncia de la corrupción, de denuncia de un sistema educativo, quizá obsoleto, cómo lo ves también las diferencias sociales que se ven no o sea tiene muchos ángulos

