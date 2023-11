Ana Bárbara rompe en llanto al hablar por primera vez sobre la demanda de su hermano

En el marco de la celebración de sus 30 años de trayectoria artística, la cantante de regional mexicano Ana Bárbara decidió hacer frente a la polémica que protagoniza junto a su hermano luego de que este la demandara por los derechos de un tema musical.

Fue durante una entrevista reciente en la que hablaba sobre el éxito obtenido con su más reciente gira por Estados Unidos, “Bandidos”, que rompió el silencio sobre la situación legal que atraviesa.

“Es muy difícil y es un tema que realmente ahorita que estoy muy sensible… abordar un tema que me duele tanto, prefiero decirte que lo dejo en manos del todo poderoso (…) En mi caso no hay ningún problema, mis canciones están registradas“, declaró ante las cámaras de ‘Al Rojo Vivo’.

Al ser cuestionada sobre la postura que su madre ha tomado ante la situación, Ana Bárbara se mantuvo firme en su decisión de no cuestionar sus decisiones o declaraciones.

“Yo no te puedo hablar mal de nadie. A mi madre es mi madre, la amo… es mi vida entera. No te voy a hablar mal de ella, no hay manera, no puedo”, aseguró al borde de las lágrimas. “Si yo me pongo a ahondar, también me voy a arrancar a llorar”.

“Sé que hay algo más allá de aprendizaje (sobre la situación). Yo soy una guerrera y de todo aprendo… dicen que en la vida no se pierde, se aprende y yo estoy para aprender”, añadió la intérprete.

A pesar de la tormenta, Ana Bárbara no deja de trabajar y a punto de cumplir 30 años de trayectoria se encuentra promocionando su nuevo sencillo, donde colaboró con el fallecido cantante Diego Verdaguer.

Además, la famosa se prepara para el próximo concierto que realizará en el Youtube Theater en California, este viernes 3 noviembre: “Estoy muy emocionada porque ‘Bandidos Tour’ es un show de música de siempre, de la que canto desde que comencé mi carrera”, finalizó.

Seguir leyendo:

• Ana Bárbara se luce en leggings estampados mientras realiza ejercicios en su casa

• Ana Bárbara rompe el silencio ante las acusaciones hacia José Manuel Figueroa de violencia doméstica

• Entre lágrimas, Ana Bárbara recordó su amistad con Talina Fernández: “Vive en mi corazón”