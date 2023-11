Candidata al Senado Christina Pascucci lanza anuncio en español que critica a políticos y aboga por el Sueño Americano

Con imágenes de su trabajo en varios condados de California, en coberturas en Nicaragua y Ucrania, abordo de un avión de la Fuerza Aérea, flotando con la gravedad cero y entrevistando a políticos es como Christina Pascucci, aspirante al Senado, se presenta ante los votantes latinos en un anuncio en español.

Pascucci es una demócrata que se define como “independiente” y lanzó formalmente su campaña a medidados de septiembre para intentar ganar la curul que dejó al morir la senadora Dianne Feinstein, a quien incluso Pascucci entrevistó, como muestra una de las imágenes compartidas en el anuncio.

“He estado involucrada en miles de noticias importantes y he entrevistado a docenas de políticos y lo que he llegado a saber es que nuestros políticos no están ayudando a que el Sueño Americano esté al alcance de todos y no hay ningún plan para hacerlo”, critica Pascucci en el spot que será lanzado oficialmente este miércoles, pero fue adelantado en exclusiva a este diario.

Pascucci comparte momentos personales en el anuncio, como el día de su boda y las imágenes de ultrasonido de su primer bebé, su principal motivo para competir en la elección del 2024.

“Ahora que soy futura madre quiero que mi hija crezca en un estado donde todos puedan vivir a su máximo potencial”, expresó.

Pascucci fue periodista durante más de 15 en KTLA-TV y Fox 11 y, como adelantó en una entrevista previa, su trabajo la llevó a cubrir diversas coberturas y ser testigo de las necesidades de la gente y sus preocupaciones.

El anuncio en español muestra a la candidata cubriendo eventos en varias ciudades y condados de California, como Calimesa, Orange, Eagle Rock, Santa Mónica y el centro de Los Ángeles, donde estuvo en protestas de gente que reclamó por el alto costo económico para cubrir necesidades básicas.

“Estoy en esta campaña, porque creo que nosotros, aquí en California, merecemos políticos más grandes que los partidos, políticos que pongan a la gente por encima de la política”, consideró.

Además de Feinstein, Pascuccci entrevistó a otros políticos, como al gobernador del estado, Gavin Newsom, pero el anuncio tiene una particularidad: muestra a gente de distintas etnias y razas que compartieron sus historias y experiencias con la candidata cuando era periodista.

“Esta elección será una decisión entre cómo ha sido y cómo puede ser”, dice Pascucci. “Luchamos por un mejor california”.

Pascucci nació en California, es hija de una inmigrante alemana. Su conexión con la población hispana o latina es estrecha, debido a su historia personal y profesional. Habla español, aunque le cuesta a veces hilar las frases, pero es claro su esfuerzo y logra su objetivo.

En una entrevista previa a este diario, Pascucci afirmó que los políticos terminan ignorando a los votantes.

“Al menos esto es lo que me han dicho los votantes latinos, así es como sienten, esto es lo que me dicen, que los funcionarios electos llegan sólo antes de que llegue el momento de votar, y luego el resto del año, se sienten ignorados por ellos”, agrega Pascucci. “Soy alguien que ha estado en sus comunidades [las latinas], porque me importa, no porque me estoy postulando para un cargo, ya sabes, este ha sido mi récord de 15 años. Así que seguiré teniendo presencia para ellos”.

Pascucci enfrenta una amplia competencia en las primarias, incluidos los representantes Barbara Lee, Adam Schiff y Katie Porter, luego de que Laphonza Butler declinara competir, tras ser nombrada por el gobernador Gavin Newsom para concluir el periodo de la senadora Feinstein.

