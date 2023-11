Chicharito Hernández cuestionó el manejo en el fútbol mexicano

El fútbol mexicano es uno de los torneos de mayor nivel en Concacaf. La Liga MX es potenciada por sus clubes que blindan a sus futbolistas con grandes salarios y valoraciones. Pero esto también se ha convertido en un obstáculo para que los mexicanos salgan a Europa. Javier Hernández espera que esto cambie dentro del balompié azteca.

El goleador de Los Angeles Galaxy dejó a un lado los intereses de los clubes y pidió priorizar al desarrollo del fútbol mexicano. Chicharito Hernández cree que con la venta de futbolistas a un precio razonable, más jugadores podrían salir al exterior y potenciar al fútbol azteca. Las palabras del exdelantero del Real Madrid se desarrollaron en el marco de la entrevista con Alberto Latti para Fox Sports.

“A partir de hoy está va a ser mi frase: ‘Que vendan más barato a los jugadores’ (…) Vendan barato. Vendamos a 40 jugadores a 2 millones de euros, ¿por qué no hacerlo? vendan barato. De eso no se necesita contexto, esto se necesita hacer y ver por el jugador. Habrá dueños que digan ‘sí, pero es que podría ganar 20 con este’, bueno, eso es, los 18 millones de diferencia, que puedes cambiar o puedes invertir en no adquirirlo por el bien del futbol mexicano a la larga”, explicó.

🔜⚽️👀



Muy pronto no te pierdas la entrevista de @albertolati con @CH14_ que estuvo en ExMa 2022 Heroes & Doers #CentralFOX pic.twitter.com/MNK39EigC0 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 26, 2023

El precio perjudica el desarrollo del fútbol de México

Javier Hernández profundizó sobre el delicado tema de las ventas en la Liga MX. Chicharito considera que los clubes europeos dejan a un lado al fútbol mexicano en los mercados de traspasos por las dificultades al momento de negociar. Los equipos mexicanos tienen altas pretensiones económicas sobre sus futbolistas y estas son apuestas que no todos los clubes pueden permitirse.

“Si te fijas, en divisiones inferiores seguimos siendo una potencia. Más allá de que no hemos ganado, seguimos generando y generando jugadores. Lo único que hace falta es que creo que hay procesos que a muchos jugadores se les interrumpe por eso porque creo que el siguiente paso es irse a Europa, pero en las formas y en las maneras, los europeos o los dueños de equipos de las mejores ligas del mundo saben que va a ser más incómodo negociar en México porque el precio va a ser más alto”, agregó.

El Informe de final de Gerardo Martino para mejorar al futbol mexicano:



-Reducir o eliminar los partidos amistosos en Estados Unidos ante selecciones 'B' o 'C'.

-Vender más mexicanos a Europa.

-Dar más oportunidades a jóvenes en Liga MX. pic.twitter.com/RLh8Rk0yhX — Los Soccer Adictos Mx (@AdictosMx) January 9, 2023

En este sentido, Chicharito explica que los clubes Europeos prefieren irse a otros mercados antes que intentar contratar en territorio mexicano. A pesar del talento de los juveniles mexicanos, Sudamérica y África son mercados más accesibles para los clubes del Viejo Continente.

“Es por eso que se van a Sudamérica o a otros lados como África. Todos ellos tienen oportunidades que a mí me encantaría que los mexicanos las pudiéramos tener. Para mí es vender barato. Me da igual lo que sea, pero vender barato”, concluyó.

Sigue leyendo:

· Chicharito explicó cómo afronta el calvario de su lesión tras cinco meses de inactividad

· Chicharito Hernández, sin jugar, es el mexicano mejor pagado en la MLS

· Inspirado por “Chicharito”, Santiago Giménez quiere levantar la Copa del Mundo en 2026

· ¿Chicharito o Carlos Vela? Cuál mexicano está mejor para la delantera de Rayados de Monterrey