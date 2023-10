Chicharito explicó cómo afronta el calvario de su lesión tras cinco meses de inactividad

Javier Hernández se topó con un duro obstáculo en el final de su carrera. Chicharito sufrió una rotura del ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha a principios del mes de junio. Esta lesión lo ha sacado de las competencias y lo ha mantenido al margen de las canchas. El goleador histórico de la selección mexicana explicó cómo ha sobrellevado la lesión.

El 23 de junio, Javier Hernández tuvo que someterse a una cirugía para tratar su lesión. Claramente esto lo sacaba del resto la temporada con Los Angeles Galaxy. Para un jugador de su calibre y con la campaña iniciando, fue un duro golpe para el exdelantero del Real Madrid.

“Fue una lesión difícil porque de plano no podía caminar, no podía mover la pierna, lo importante es que ahí estaba mi familia y me apoyé en ellos. Cuando volví a caminar, fue algo impresionante, es cuando empiezas a disfrutar más la vida. A valorar lo que tienes, y es cuando empiezas a agradecer por las cosas y ves el vaso medio lleno y no medio vacío”, dijo Chicharito en unas declaraciones recopiladas por Fútbol Total MX.

A pesar de la complejidad de su lesión y el prolongado tiempo de inactividad a la que se enfrenta, Javier Hernández no se ha planteado su retiro a los 35 años. Chicharito informó que su recuperación marcha por buen camino y se ve con las capacidades de mantenerse en el mejor nivel.

“La recuperación va muy bien. Sigue la paciencia, la perseverancia… Unos dos o tres meses más y después volver a jugar (…) Yo me veo jugando, de verdad tengo esta escena de seguir jugando y no nada más por el amor y la pasión que sé, sino porque yo también sé que antes de la lesión, mi cuerpo estaba en óptimas condiciones y le respondía a mi cabeza”, aseguró Chicharito en una entrevista con Alberto Lati para Fox Sports.

¿Chicharito se mantendrá en la MLS?

La modalidad de Los Angeles Galaxy es de hacerle contratos anuales a Javier Hernández. Chicharito consiguió la renovación en la temporada pasada luego de cumplir con una cuota goleadora. Sin embargo, el contrato del delantero mexicano con el conjunto angelino finaliza en diciembre de este año.

En caso de que el club decida no renovarle su contrato, el exdelantero del Real Madrid se convertiría en agente libre. Desde la Liga MX ha surgido la posibilidad de que juegue con los Rayados de Monterrey en caso de que Carlos Vela no decida tomar la propuesta.

“Ya veremos el próximo año, a ver con quién. Yo me veo jugando futbol, en diciembre se tomarán muchas decisiones para ver si continúo en el equipo que estoy o tendré que buscar un nuevo hogar”, explicó el mexicano.

