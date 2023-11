Francesco Totti reconoce su ‘no’ al Real Madrid y lamenta no haber sido entrenado por Mourinho

El italiano Francesco Totti, exjugador del Roma, reconoció que rechazó al Real Madrid por la camiseta del equipo romanista, con la que se convirtió en leyenda, y lamentó no haber sido entrenado por el portugués José Mourinho, actual entrenador de los ‘giallorossi’, al que considera “el número uno”.

“Pasé treinta años en el Roma. Mostré respeto a todos y renuncié a otros trabajos. Le dije no al Real Madrid y a otros porque quería esa camiseta, sólo esa camiseta ‘giallorossa’ que tengo dentro de mí”, reconoció el exjugador en una entrevista con el ‘Corriere della Sera’.

“No me gustó la forma en la que terminó mi historia con el Roma. Cuando en el fútbol ya no te necesitan se pierde el respeto. Si Maldini, Del Piero, Baggio y yo estamos fuera del fútbol, ​​significará algo, ¿verdad?”, añadió.

Totti, habitual en la grada del Estadio Olímpico para seguir a su equipo, confesó que le gustaría volver a ser parte del club romano y lamentó el no haber sido entrenado por Mourinho, con el que desde hace años mantiene un cruce de declaraciones públicas de máximo respeto y admiración mutuo.

When Totti dinked the goalkeeper pic.twitter.com/FaaqVdvBX5 — 90s Footballers (@90sPlayers) November 1, 2023

“Con un rol definido me gustaría volver. Y me gustaría con Mourinho, es el número uno, lo respeto mucho. Lamento no haber sido entrenado por él en mi carrera. En el Roma saben que si me necesitan para cosas serias estaré encantado de echarles una mano”, explicó.

La retirada fue algo duro para el mítico ’10’ romano, que todavía añora la rutina del futbolista: “Echo de menos todo. Las concentraciones, el vestuario, la camiseta, la sala de masajes… Era mi vida. El bar y el café con mis compañeros, el viaje en autobús desde Trigoria (ciudad deportiva) al estadio. Extraño la rutina que ha marcado mi vida durante décadas”.

Totti fue uno de los últimos ’10’ puros, una figura que en el mundo del fútbol es cada vez menos habitual: “Ya no existe. Ese papel se ha extinguido”, azotó.

“Desaparecieron porque ahora es otro fútbol. Es otra visión, otra forma de jugar. Ahora el físico prevalece sobre la técnica. Cuando yo jugaba siempre había uno o dos jugadores en esta posición”, dijo, antes de mencionar que el francés Zinedine Zidane es su favorito.

