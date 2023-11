Tekashi 6ix9ine llama mentirosa a locutora y desmiente embarazo de Yailin la más viral

Tekashi 6ix9ine estuvo en Alofoke Radio Show junto a Santiago Matías, Alí David y Vitaly Sánchez, entre varios locutores y figuras del medio en República Dominicana. Ahí, el rapero y pareja de Yailin la más viral los confrontó y hasta llegó a llamar a mentirosa a la conductora. Todo desde el respeto y la frontalidad.

El exponente de hip hop dice que la locutora asegura que, el amor que le tienen en República Dominicana, es después de haber comenzado su relación con Yailin la más viral. Cosa que aseguró Tekashi, es una absoluta mentira.

“Cuando yo hice Wapae con Angel Dior y eso y teníamos la calle repleta… Ahora, ¿qué tú vas a decir de eso?”, le dice el músico. A lo que Vitaly le pregunta por la mentira exacta, de la cual le acusa.

“No, pero no me preguntes con una pregunta. Si yo te estoy preguntando ti, no me puedes responder eso”, dijo que Tekashi en Alofoke en pleno show.

Locutora dominicana le exige a Tekashi 6ix9ine explicación

Pero la locutora se defendió de ese argumento: “Si tú me dices que yo dije algo, que es mentira, tú me tienes que decir, ¿qué fue lo que yo dije?”, le insistió ella.

“La mentira que yo te paré, es que gente me cogió cariño por Yailin. Me amaban de antes“, sentenció Daniel Hernández, como se llama realmente el rapero.

Pero la locutora y conductora dominicana le dijo que eso no era algo malo o bueno, sino una realidad. El intérprete de “Dueño” respondió: “No es nada malo, pero me estás desacreditando como artista…Yailin y Tekashi son dos entes diferentes“.

Ella cerró la idea argumentando: “Lo que dije es una realidad y tú no puedes desmentir y te digo por qué. Hay muchos dominicanos que te querían mucho antes que Yailin, pero hay muchos dominicanos que te quieren por Yailin. Los seguidores de Yailin te quieren por Yailin”.

Tekashi 6ix9ine desmiente embarazo de Yailin la más viral

“Tú dijiste que Yailin la más viral estaba embarazada. Eso es mentira”, le señala Tekashi al también locutor de Alofoke Radio Show y Los Reyes del Circo, Ali David.

Hace unos días, reseñamos la información que dio Jordi Martin, corresponsal del show de Univision “El Gordo y La Flaca” sobre el embarazo de La Chivirika.

Martin aseguró que la misma persona que le confirmó que Yailin y Tekashi eran pareja, fue la misma que le dijo esto. Pero ahora es el propio cantante, quien desmintió esta información.

Por esa razón, cuestionó que la información que habían dado en “Los Reyes del Circo”. Pero Ali David explicó también su versión detrás de esto.

“Lo del rumor del embarazo a mí me llegó directamente desde Miami. Uno tiene muchos años en esto y uno tiene contactos también. En Telemundo, en Univision, en Suelta no sé qué y en el Gordo no sé qué … De repente mandan un fuetazo. De hecho, cuando suelta el rumor el fotógrafo es porque ellos, ya lo venían moviendo desde hace tiempo”, explicó.

“Tú eres muy diferente, pero el show tuyo de verdad, es muy entretenido. No te quito eso. Las cosas es que ustedes hablan ahí y ustedes están en otro mundo. No más inventándose las cosas… Hay cosas que hablan de mí, que de verdad no son…“, cerró Tekashi 6ix9ine.

Además, Tekashi también habló de lo que piensa sobre su estancia en la cárcel. Lo que aprendió, qué hacía y muchos detalles más, en una entrevista que duró casi una hora y media.

