Tekashi 6ix9ine llama a Molusco “gallina” y dice que le dará una “galleta”

Tekashi 6ix9ine dio su primera entrevista al programa Alofoke Radio Show, conducido primeramente por Santiago Matías. Ahí hablaron, por supuesto, de su detención, pero también de Jorge Pabón conductor de Molusco TV.

“A él le voy a meter una galleta. Un comunicador no se puede guiar, porque ellos porque tienen un trabajo. Como tú tienes tienes una “narrativo” y se lo van a creer. Muchas cosas que tú dices es falsa. Con Molusco no hay problema porque yo sé que él tiene un trabajo… Tú hablas de la persona y después, cuando lo ves de frente, no dices absolutamente nada a la persona”, dijo el “colaborador” musical de Yailin la más viral.

Básicamente, el intérprete de “Pa Ti” dice que Molusco, como se lo conoce al locutor y productor boricua, tiene una actitud con él “de frente”, pero dice otras cosas a sus espaldas. Al menos esto es lo que se pudo entender en su entrevista en Alofoke Radio Show.

“Molusco es una persona que tú sabes que habla, que va a decir… Estamos en una situación donde él puede decir: -Mira, tú eres el agresivo- ¿Me entiendes? Él lo puede doblar“, dice Tekashi 69.

Tekashi 6ix9ine llama “gallina” a Molusco

Se refirió a que, cuando a Molusco se le ve en persona, se le observa “muy tranquilo” pero que, cuando la persona de la que habla no está ahí, se altera y habla de ella. O es lo que se puede interpretar de lo que explicó Tekashi 6ix9ine y que se puede ver resumen en la cuenta de Instagram, justamente de Mosluco Tv News.

“Molusco es una persona que crea cosas, mentiras. Me entiendes. A él le dio rabia porque cómo que no había un artista puertorriqueño y recuerden, que yo soy mitad puertorriqueño. Mucha gente quiere hablar de México, México, México… Yo lo puedo decir 20 veces al día: mi papá biológico es puertorriqueño…“, dijo la Daniel Hérnandez, como se llama realmente el rapero haciendo alusión a los Premios Juventud 2022.

Recordemos que él y Yailin la más viral tuvieron que retirarse y suspender su presentación y abandonar de Puerto Rico, pues la cadena Univision recibió algunas amenazas de alteración al orden público.

“No me importa. El hombre es una gallina. Si me quiere ver de frente: -Mira, yo soy una gallina, ven a verme rararara-. Yo el primer, el segundo, el tercer día que vine, ¿ustedes me vieron con seguridad? Yo nunca ando con seguridad, nunca, nunca, ni en Miami”, sentenció.

¿Qué ha pasado entre Yailin la más viral, Tekashi 6ix9ine y Molusco?

No queda muy claro a qué se refería el ex amigo de Anuel AA. Lo cierto es que Molusco también le ha tirado lo suyo a la pareja de cantantes.

Desde hace unos días, el conductor de Alofoke Radio Show, Santiago Matías, y Jorge Pabón, en su defecto, Molusco, vienen teniendo algunas diferencias. Esto por un show en el que ambos tenían participación “Un Solo Movimiento” a llevarse a cabo en Nueva York.

A raíz de eso, Molusco se refirió a Yailin la más viral y dijo que, consideraba que ella debía educarse. Asegura que, para ser artista, se debe tener una cierta preparación a nivel profesional y destreza al hablar. Cosas que él considera, que no tiene la cantante nacida en República Dominicana.

Así que, también esto puede ser tomado como una respuesta por parte de Tekashi, hacia las últimas declaraciones que dio Molusco. Hasta el momento de cierre de esta nota, Yailin la más viral no ha hecho referencia alguna a estas declaraciones.

