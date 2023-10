Molusco le tira a Yailin la más viral nuevamente y suma a Alofoke a su descarga

El conductor de Molusco TV, Jorge Pabón, una vez más, volvió a arremeter en contra de Yailin la más viral. También contra Santiago Marías, conductor de Alofoke Radio.

Al parecer, los locutores han tenido diferencias con el evento que se va a realizar en el Madison Square Garden Nueva York “Un Solo Movimiento” el 21 de noviembre. Según entendemos, Molusco ya no va a participar, ni ninguno de sus artistas.

A través de su podcast, Molusco le dirigió unas palabras a Alofoke y por supuesto, volvió a tirarle nuevamente a Yailin la más viral. Esto después de que Matías criticara a una de las raperas con las que trabaja Jorge Pabón.

“… Y explícame qué cara*** es Yailin. Una sola cosa, si #jnoamusic es una rapera básica y no canta, dime qué te sorprende de Yailin. Yo quiero que me digas ahora mismo aquí, qué te sorprende… una sola cosa”, fue parte que dijo Jorge Pabón.

No es la primera vez, el año pasado que Yailin se presentó en este evento, también la criticó. Dijo que no llegó preparada. Después, durante el show de Univision “El Gordo y La Flaca”, donde Yailin asistió con Tekashi 6ix9ine, aclaró que tenía pocas semanas de haber tenido a Cattleya. También que ella era muy joven y que, se estaba preparando más.

Yailin La Más Viral, cantante de género urbano. Crédito: Cortesía

Hace unas semanas y en medio de todo el tumulto que ha representado el encarcelamiento de Tekashi 69, así como su puesta en libertad, Molusco volvió hacer mención de Yailin. Esta vez sobre su educación.

La figura destacada en el mundo del entretenimiento, no se quedó callado ante la controversia que rodea a Tekashi 6ix9ine y Yailin la más viral en la República Dominicana. En una aparición reciente, expresó su opinión sobre la situación del rapero y la falta de preparación de La Chivirika.

Molusco afirmó que la joven dominicana no está en absoluto preparada para lidiar con la fama que ya ha alcanzado. Su crítica se centró en la falta de habilidades comunicativas de Yailin.

“Cuando usted quiere meterle a la música, cuando usted quiere meterle a la farándula… Usted tiene que empezar a meterle de todo y Yailin tiene que empezar a estudiar desde Kinder. No sabe expresarse en los micrófonos. No sabe siquiera elaborar una simple oración para defender a Tekashi. Incluso Tekashi, hablando menos español que ella, se expresa mil veces. Setenta y dos mil veces mucho mejor que ella y a mí me podrán decir todo lo que quieran”, sentenció Jorge Pabón.

El presentador no se detuvo allí y comparó a Yailin con Bad Bunny, destacando las dificultades que el exitoso artista enfrentó en su carrera. Recordó que el intérprete de “Titi Me Preguntó” no sabía hablar inglés y: “Se puso para la vuelta”.

Estas críticas no son nuevas para la ex pareja de Anuel AA. Varios programas de radio y podcasts en la República Dominicana han resaltado la necesidad de que mejore sus habilidades y se prepare adecuadamente.

Incluso, muchos aseguran que esto la pudiese ayudar a sentirse más segura y preparada para dar entrevistas. En las pocas que ha dado, su timidez se ha dejado sentir.

La buena noticia es que, Jorgina Lulú Guillermo Día, como se llama La Chivirika, es muy joven. Le queda una larga vida por delante para aprender e incluso equivocarse y corregirlo.

